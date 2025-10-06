Suscribirse

Pico y placa en Bogotá: horarios y rotación el martes 7 de octubre

Para los vehículos particulares, la medida de pico y placa empieza a regir desde las 6 a. m.

Redacción Vehículos
6 de octubre de 2025, 4:33 p. m.
Pico y placa regional
Pico y placa en Bogotá. | Foto: Alcaldía de Bogotá

Este martes, 7 de octubre, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.

En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricciones.

Contexto: Así rotará el pico y placa en Medellín este martes 7 de octubre: evite multas

Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

El pico y placa para los vehículos particulares en lo que resta de octubre

  • Miércoles 8 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Jueves 9 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Viernes 10 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado 11 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 12 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes festivo 13 de octubre: aplica la medida de pico y placa regional de ingreso a Bogotá.
  • Martes 14 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 15 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Jueves 16 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 17 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Sábado 18 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 19 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 20 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Martes 21 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Miércoles 22 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Jueves 23 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Viernes 24 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado 25 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 26 de octubre: no aplica la medida pico y placa.
  • Lunes 27 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Martes 28 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 29 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Jueves 30 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 31 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, el martes 7 de octubre, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 9 y 0.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

La medida empieza a regir para los amarillos de 5:30 a. m. a 9 p. m.

Contexto: Cómo es el examen práctico para sacar la licencia de conducción: son dos pruebas y este es el puntaje que necesita para pasar

Pico y placa para los taxis en lo que resta de octubre

  • Miércoles 8 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Jueves 9 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 10 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado 11 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
  • Domingo 12 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes festivo 13 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.
  • Martes 14 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 15 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Jueves 16 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 17 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
  • Sábado 18 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
  • Domingo 19 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 20 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Martes 21 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 22 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
  • Jueves 23 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
  • Viernes 24 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
  • Sábado 25 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Domingo 26 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 27 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Martes 28 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 29 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
  • Jueves 30 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
  • Viernes 31 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Noticias Destacadas

