Pico y placa en Bogotá: horarios y rotación el martes 7 de octubre
Para los vehículos particulares, la medida de pico y placa empieza a regir desde las 6 a. m.
Este martes, 7 de octubre, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.
En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricciones.
Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.
El pico y placa para los vehículos particulares en lo que resta de octubre
- Miércoles 8 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 9 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Viernes 10 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 11 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 12 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.
- Lunes festivo 13 de octubre: aplica la medida de pico y placa regional de ingreso a Bogotá.
- Martes 14 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 15 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 16 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 17 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Sábado 18 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 19 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 20 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 21 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Miércoles 22 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 23 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Viernes 24 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 25 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 26 de octubre: no aplica la medida pico y placa.
- Lunes 27 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Martes 28 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 29 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 30 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 31 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
Restricción para taxis
Entre tanto, para los taxis, el martes 7 de octubre, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 9 y 0.
De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
La medida empieza a regir para los amarillos de 5:30 a. m. a 9 p. m.
Pico y placa para los taxis en lo que resta de octubre
- Miércoles 8 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 9 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 10 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 11 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
- Domingo 12 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.
- Lunes festivo 13 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.
- Martes 14 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 15 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 16 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 17 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
- Sábado 18 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
- Domingo 19 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 20 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 21 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 22 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 23 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
- Viernes 24 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
- Sábado 25 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Domingo 26 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 27 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 28 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 29 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
- Jueves 30 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
- Viernes 31 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.