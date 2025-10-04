Suscribirse

Economía

Cuidado con su celular y el plan de datos: agentes de tránsito podrían multarlo por esta razón

Esto es lo que dicta la norma colombiana.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
4 de octubre de 2025, 5:34 p. m.
Persona recibiendo un comparendo
Ojo si no carga de manera física los documentos. | Foto: Getty Images

Son varias las infracciones y las situaciones que los agentes de tránsito de Bogotá y otras ciudades pueden llegar a penalizar con multas y sanciones, dado que el Código de Tránsito establece algunas de las actuaciones que van en contravía de la seguridad de los actores viales y que los pueden poner en riesgo.

Sin embargo, hay un tema que para muchos genera dudas; la presentación de los documentos requeridos por la autoridad de tránsito cuando este detiene un automotor. Los documentos a presentar normalmente son el documento de identidad, la licencia de conducción, la licencia de tránsito, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito y el certificado de revisión técnico - mecánica y de gases.

El periódico País acompañó a la Secretaría de Tránsito y movilidad, durante unos operativos en la noche de un fin de semana. Fotos: Mario Andrés Lozada Tezna.
Esta es la directriz que deben seguir las autoridades. | Foto: Mario Andrés Lozada Tezna.

La duda es sobre si estos documentos se deben presentar de manera física o si la ley permite que se presenten en dispositivos móviles. La norma, que es el artículo 17 de la ley 769 de 2002, que fue modificada por la ley 2251 de 2022, indica cómo se deben portar.

Contexto: MinTransporte emitió nueva circular sobre el traspaso de vehículos en Colombia

“Las autoridades de tránsito, organismos de tránsito y agentes de tránsito deben dar por cumplida la obligación de portar los documentos como documento de identidad, licencia de conducción, SOAT, certificado de revisión técnico -mecánica”.

¿Cuál es el precio para obtener o renovar la licencia de conducción en Colombia?
Son varios los documentos que debe portar de manera obligatoria. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Si el conductor no tiene los documentos físicos, tiene la posibilidad de presentarlos en los sistemas de información establecidos por la autoridad de tránsito competente, sin que esta exija la presentación en físico

Es decir, usted los puede presentar en su dispositivo celular, siempre y cuando tenga la posibilidad de acceder a los sistemas como el RUNT y verificar allí la vigencia de los mismos. Si usted los porta en fotos o pantallazos, el agente de tránsito puede que no le valide este tipo de documentos.

Contexto: ¿A qué números se puede comunicar si tiene un accidente en carretera? Esta y otras recomendaciones para la semana de receso

La única forma de presentarlos de manera virtual es a través de la página del RUNT, para los documentos que conciernen directamente al conductor o al vehículo.

Pico y placa en Bogotá.
Así rige la norma colombiana respecto a los documentos como el Soat y otros. | Foto: Colprensa - Camila Díaz.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Álvaro Uribe desmintió a Juan Manuel Santos y recordó, con pruebas, que fue él quien buscó al Gobierno tras el triunfo del No: “Qué pereza”

2. Caos en el aeropuerto El Dorado: usuarios denunciaron largas filas para salir del país en el inicio de la semana de receso

3. Mientras Luis Díaz lleva goles y asistencias en Bayern, esto ha hecho su reemplazo en Liverpool

4. Margarita Rosa de Francisco dejó en evidencia nuevo detalle sobre su subsidio con UNAD y mostró pruebas: “Qué error tan grande”

5. El Gobierno de Gustavo Petro designó a un nuevo superintendente de Notariado y Registro, en medio del cuestionado concurso de notarios

LEER MENOS

Noticias relacionadas

agentes de tránsitoMultas de tránsito

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.