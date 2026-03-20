Cierres viales y desvíos este domingo 22 de marzo en Bogotá por la Carrera Enel X Night Race 10K

Este domingo, varias calles capitalinas estarán transitadas por corredores participantes de la Carrera Enel X Night Race 10K, por lo que la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó el cierre vial de diferentes corredores de la ciudad.
Varias vías tendrán cierres; sin embargo, cada una será en un horario específico. Las autoridades distritales les sugirieron a los deportistas llegar al punto de inicio en transporte público.
La Avenida Calle 26 será donde se concentrará la mayor parte de esta competencia, por lo que el llamado a los residentes de las zonas aledañas es preparar sus trayectos teniendo en cuenta estos horarios y cierres viales.
Vía y horario cerrado
- Calzada de servicio sur de la avenida Calle 26 entre carrera 66 y carrera 59.
Desde las 4 p. m. hasta las 10 p. m.
- Avenida Carrera 60 entre avenida Calle 24 y avenida Calle 26 (calzadas oriental y occidental).
Desde las 6 p. m. hasta las 9 p. m.
- Carrera 59 entre avenida Calle 26 y Calle 24A.
Desde las 6:45 p. m. hasta las 7:40 p. m.
- Carrera 57 entre avenida Calle 26 y avenida Calle 24.
Desde las 6:45 p. m. hasta las 7:40 p. m.
- Carrera 54 entre avenida Calle 26 y avenida Calle 24.
Desde las 6:45 p. m. hasta las 7:40 p. m.
- Calzada norte de la Calle 24A entre carrera 51 y avenida carrera 60.
Desde las 6:45 p. m. hasta las 7:40 p. m.
- Calzada sur de la Calle 24A entre carrera 51 y avenida carrera 60.
Desde las 6:45 p. m. hasta las 7:40 p. m.
- Carrera 52 entre la Calle 24A y la Avenida Calle 24 (avenida La Esperanza).
Desde las 6:45 p. m. hasta las 7:40 p. m.
- Calzada norte de la avenida Calle 24 (avenida La Esperanza) entre carrera avenida carrera 50 y carrera 69D.
Desde las 6:00 p. m. hasta las 9:00 p. m.
- Carrera 69 entre avenida Calle 24 (avenida La Esperanza) y Calle 25.
Desde las 6:00 p. m. hasta las 8:30 p. m.
- Carrera 68A (calzada occidental) entre avenida Calle 24 y Calle 25, carril oriental.
Desde las 6 p. m. hasta las 8:30 p. m.
- Calle 25 (calzada sur) entre carrera 68A y carrera 68D, carril norte.
Desde las 6 p. m. hasta las 8:30 p. m.
- Calle 25 (calzada norte) entre carrera 68A y carrera 68D, carril sur.
Desde las 6 p. m. hasta las 8:30 p. m.
- Carrera 68A (calzada oriental) entre avenida calle 24 y calle 25, carril occidental.
Desde las 6 p. m. hasta las 8:30 p. m.