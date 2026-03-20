Bogotá

Cierres viales y desvíos este domingo 22 de marzo en Bogotá por la Carrera Enel X Night Race 10K

La Av. La Esperanza será la vía en donde se desarrollará gran parte de la competencia.

Camilo Eduardo Velásquez

20 de marzo de 2026, 9:35 a. m.
La carrera se llevará a cabo en la tarde noche. Foto: Carrera Ser Inspiración

Este domingo, varias calles capitalinas estarán transitadas por corredores participantes de la Carrera Enel X Night Race 10K, por lo que la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó el cierre vial de diferentes corredores de la ciudad.

Varias vías tendrán cierres; sin embargo, cada una será en un horario específico. Las autoridades distritales les sugirieron a los deportistas llegar al punto de inicio en transporte público.

La Av. Esperanza será la vía en la que concentra gran parte del recorrido. Foto: ENEL

La Avenida Calle 26 será donde se concentrará la mayor parte de esta competencia, por lo que el llamado a los residentes de las zonas aledañas es preparar sus trayectos teniendo en cuenta estos horarios y cierres viales.

Vía y horario cerrado

  • Calzada de servicio sur de la avenida Calle 26 entre carrera 66 y carrera 59.

Desde las 4 p. m. hasta las 10 p. m.

Vehículos

  • Avenida Carrera 60 entre avenida Calle 24 y avenida Calle 26 (calzadas oriental y occidental).

Desde las 6 p. m. hasta las 9 p. m.

  • Carrera 59 entre avenida Calle 26 y Calle 24A.

Desde las 6:45 p. m. hasta las 7:40 p. m.

  • Carrera 57 entre avenida Calle 26 y avenida Calle 24.

Desde las 6:45 p. m. hasta las 7:40 p. m.

  • Carrera 54 entre avenida Calle 26 y avenida Calle 24.

Desde las 6:45 p. m. hasta las 7:40 p. m.

  • Calzada norte de la Calle 24A entre carrera 51 y avenida carrera 60.

Desde las 6:45 p. m. hasta las 7:40 p. m.

  • Calzada sur de la Calle 24A entre carrera 51 y avenida carrera 60.

Desde las 6:45 p. m. hasta las 7:40 p. m.

  • Carrera 52 entre la Calle 24A y la Avenida Calle 24 (avenida La Esperanza).

Desde las 6:45 p. m. hasta las 7:40 p. m.

  • Calzada norte de la avenida Calle 24 (avenida La Esperanza) entre carrera avenida carrera 50 y carrera 69D.

Desde las 6:00 p. m. hasta las 9:00 p. m.

  • Carrera 69 entre avenida Calle 24 (avenida La Esperanza) y Calle 25.

Desde las 6:00 p. m. hasta las 8:30 p. m.

  • Carrera 68A (calzada occidental) entre avenida Calle 24 y Calle 25, carril oriental.

Desde las 6 p. m. hasta las 8:30 p. m.

  • Calle 25 (calzada sur) entre carrera 68A y carrera 68D, carril norte.

Desde las 6 p. m. hasta las 8:30 p. m.

  • Calle 25 (calzada norte) entre carrera 68A y carrera 68D, carril sur.

Desde las 6 p. m. hasta las 8:30 p. m.

  • Carrera 68A (calzada oriental) entre avenida calle 24 y calle 25, carril occidental.

Desde las 6 p. m. hasta las 8:30 p. m.