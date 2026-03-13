Nuevo cierre vial en la calle 100: estas son las vías alternas en el norte de Bogotá

La movilidad en el norte de Bogotá tendrá afectaciones por un cierre vial autorizado en la intersección de la avenida calle 100 con carrera 11, debido a obras de infraestructura que se adelantan en este corredor.

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La Secretaría Distrital de Movilidad anunció la medida que corresponde a un cierre de dos carriles en la avenida calle 100 entre la carrera 11 y la carrera 11B, en el sentido occidente-oriente.

Las autoridades indicaron que los trabajos implican intervenciones en el corredor vial, por lo que fue necesario implementar un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para garantizar la seguridad de conductores, peatones y trabajadores en la zona.

Vías alternas

A pesar de la restricción, el tránsito no se suspende totalmente en el sector. Los vehículos que circulan por la carrera 11 en sentido norte-sur podrán continuar su recorrido utilizando los carriles habilitados y realizar movimientos hacia el sur, oriente u occidente según el flujo del tráfico.

Vías alternas por obras Calle 100 con carrera 11 Foto: Secretaría de Movilidad

Mientras tanto, quienes se desplazan por la avenida calle 100 en sentido oriente-occidente, y su recorrido los lleva a tomar la avenida carrera 11 al sur o retornar al oriente, podrán transitar por la calzada mixta norte, donde podrán realizar la conexión oriente-sur y oriente-oriente.

Los ciclistas que transitan por la ciclorruta del costado oriental de la intersección de la Av. calle 100 por Av. carrera 11 podrán continuar por la ciclorruta provisional que se garantizará dentro de la zona de la obra.

Los peatones continuarán transitando normalmente por la infraestructura destinada para tal fin.

Vías alternas hacia el sur. Foto: Secretaría de Movilidad

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Las intervenciones hacen parte de trabajos de construcción y adecuación de redes y de infraestructura vial que se ejecutan bajo contratos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Estas obras buscan mejorar las condiciones de movilidad y la infraestructura en uno de los corredores más transitados del norte de la ciudad.

La avenida calle 100 es una de las vías principales que conecta zonas residenciales y empresariales de la ciudad, por lo que las autoridades recomiendan a los conductores planear con anticipación sus desplazamientos mientras se desarrollan los trabajos.

Ante esta intervención, la Secretaría de Movilidad recomendó a los ciudadanos: