Si está en busca de trabajo, la Alcaldía de Bogotá anunció la apertura de 100 vacantes que aceptan postulaciones virtuales hasta el lunes 9 de marzo, cuando se llevará a cabo una feria virtual donde los aspirantes podrán avanzar en los procesos de entrevistas y demás.

Estos puestos son parte de la iniciativa “Talento Capital”, de la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).

Las nuevas vacantes son para perfiles de asesores comerciales o asesores multiskill, de acuerdo con los detalles de la Alcaldía. Para postularse, usted debe confirmar su asistencia a la feria virtual en la página oficial de la SDDE. El evento tiene lugar el lunes 9 de marzo a las 10 a. m., mediante la plataforma Teams.

La feria se llevará a cabo mediante la plataforma Teams. Foto: Tomada de Alcaldía de Bogotá

Los requisitos para participar en la feria son tener a la mano la hoja de vida actualizada, una copia de la cédula de ciudadanía o, en caso de ser extranjeros, una copia del Permiso de Protección Temporal (PPT). La Alcaldía recordó que la formación académica requerida para los postulantes es desde el bachillerato.

La administración distrital enfatizó que para acceder a los programas de empleo no se requiere de intermediarios o pagos a terceros, por lo que las personas deben estar atentas a irregularidades para evitar estafas.

Para asistir, deben registrase en la página de la SDDE. Foto: Alcaldía de Bogotá

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico tiene a disposición de los bogotanos una plataforma donde las personas pueden hacer su registro y buscar empleo en la ciudad, que se ajusta a todo tipo de perfiles. Al mismo tiempo, las personas pueden acudir a la oficina principal en la carrera 13 # 27 - 00, en el Edificio Bochica, local 12, en horario de 8 a. m. a 4 p. m., para tener asesoría personalizada.

La SDDE también cuenta con puestos alrededor de la ciudad: En Usaquén (calle 165 # 7 - 38); Ciudad Bolívar (calle 68D Bis A Sur # 49F – 70); San Cristóbal (av. Primero de Mayo #01 – 40 sur); Rafael Uribe Uribe (calle 32 Sur # 23 – 62); y Kennedy (transversal 78 K # 41 A-04 Sur).

Los bogotanos pueden acercarse a los puntos para registrarse en la página del empleo o recibir orientación para perfeccionar la hoja de vida y encontrar su trabajo adecuado.