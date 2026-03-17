Bogotá

Bogotá bajo cielo inestable: lluvias, nubosidad y llamado a la prevención, según el Ideam

El Ideam prevé lluvias intermitentes y alta nubosidad en Bogotá, con condiciones frescas y llamado a tomar precauciones ante posibles afectaciones.

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Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

17 de marzo de 2026, 6:54 a. m.
Cielo nublado y lluvias intermitentes caracterizan la jornada en Bogotá, con ambiente frío y condiciones típicas de la temporada en la región Andina.
Cielo nublado y lluvias intermitentes caracterizan la jornada en Bogotá, con ambiente frío y condiciones típicas de la temporada en la región Andina. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @BogotaTransito

La capital del país enfrentará hoy una jornada marcada por condiciones atmosféricas variables, con predominio de nubosidad y lluvias intermitentes, de acuerdo con el más reciente reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

El comportamiento del clima en Bogotá responde al incremento de precipitaciones previsto para la región andina en los próximos días.

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Según la autoridad meteorológica, durante la mañana podrían presentarse intervalos de tiempo seco.

Sin embargo, hacia la tarde y la noche se espera un aumento de la nubosidad acompañado de lluvias entre ligeras y moderadas.

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Estas precipitaciones, típicas de la temporada, podrían estar acompañadas de descargas eléctricas aisladas en algunos sectores de la ciudad.

Por esto, es necesario mantenerse informado sobre los posibles cambios climáticos que se presenten en la capital y prever los desplazamientos.

Las temperaturas se mantendrán dentro de rangos frescos, con máximas cercanas a los 18 o 19 °C, lo que refuerza la sensación térmica fría, especialmente durante las horas de lluvia.

Este panorama se alinea con la dinámica climática actual, caracterizada por alta humedad y cambios rápidos en las condiciones del tiempo.

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Cielos nublados y lluvias intermitentes predominan en Bogotá, en medio del incremento de precipitaciones en la región Andina. Foto: Getty Images

Autoridades lanzan advertencias debido al comportamiento del clima

El Ideam advierte que este comportamiento podría prolongarse en los próximos días, en medio de un contexto nacional de incremento de lluvias y del monitoreo de sistemas atmosféricos.

Estos comportamientos podrían intensificar las precipitaciones en varias regiones, incluida la andina.

En este escenario, las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar precauciones, especialmente en zonas propensas a encharcamientos o deslizamientos.

Se sugiere planificar los desplazamientos con anticipación, debido a posibles afectaciones en la movilidad durante las horas de lluvia.

También es clave evitar transitar por áreas inundadas, asegurar techos y desagües en viviendas y mantenerse informado a través de los canales oficiales del Ideam y de los organismos de gestión del riesgo.

Para quienes conducen, se recomienda extremar la precaución por la reducción de visibilidad y el estado resbaladizo de las vías.

Finalmente, el llamado de las autoridades es a no subestimar las variaciones del clima en la ciudad.

Aunque las lluvias previstas no son extraordinarias, su persistencia y la saturación del suelo en algunos sectores podrían generar emergencias puntuales si no se adoptan medidas preventivas.