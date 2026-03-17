El país se prepara para un nuevo incremento en las precipitaciones durante las próximas 24 horas, con especial impacto en regiones Andina, Pacífica y sectores del Caribe.

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De acuerdo con el Ideam se espera un aumento relativo en los volúmenes de lluvia, con acumulados significativos que podrían estar acompañados de tormentas eléctricas en amplias zonas del territorio nacional.

Este comportamiento atmosférico marca una transición hacia condiciones más inestables, especialmente en el centro y occidente del país.

Lluvias intensas y tormentas en regiones clave

El informe oficial señala que las precipitaciones más relevantes, de intensidad moderada a localmente fuerte, se concentrarán en departamentos como Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Huila, Tolima, así como en el eje cafetero (Quindío, Risaralda y Calda).

También se prevén lluvias en Cundinamarca, Boyacá, Santander, Antioquia y Chocó.

En la región Caribe, los mayores acumulados se estiman en Bolívar, Magdalena, Cesar y Norte de Santander, donde no se descartan episodios de tormentas eléctricas dispersas.

Entretanto, en zonas de la Amazonía y la Orinoquía, como Amazonas, Vaupés, Guainía y Meta, podrían registrarse lluvias más aisladas y de menor intensidad.

En contraste, el Ideam prevé condiciones secas con cielos entre ligeros y parcialmente nublados en sectores de Vichada, Arauca, Casanare, Atlántico y La Guajira, lo que evidencia la variabilidad climática que atraviesa el país.

Frente frío bajo vigilancia y posibles efectos en el Caribe

Uno de los puntos clave del pronóstico es el seguimiento a un nuevo sistema frontal en el Caribe.

Aunque no se espera que este frente frío ingrese directamente al territorio colombiano, sí podría influir en las condiciones meteomarinas.

Según el Ideam, este fenómeno podría generar un aumento en el oleaje en el centro y occidente del mar Caribe, así como potenciar lluvias más intensas en la región Caribe y en zonas del norte de las regiones Andina y Pacífica, especialmente entre el 18 y 19 de marzo.

La entidad mantiene un monitoreo constante para su evolución y posibles impactos.

Nubosidad y lluvias intermitentes marcarán la jornada Foto: Getty Images

Así estará el clima en las principales ciudades

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) prevé condiciones variables en las principales ciudades del país, con predominio de nubosidad y lluvias en varias de ellas, especialmente durante la tarde y la noche.

En Barranquilla, la jornada transcurrirá con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias ligeras en horas de la tarde, con una temperatura máxima cercana a los 33 °C.

Para Cartagena, se espera predominio de tiempo seco, con cielo entre despejado y parcialmente nublado, y una temperatura máxima estimada en 32 °C.

En Medellín, el día estará marcado por alta nubosidad y probables lluvias entre ligeras y moderadas a lo largo de la jornada, con mayor intensidad en la tarde y noche. La temperatura máxima alcanzará los 28 °C.

Por su parte, Tunja tendrá una mañana mayormente seca, pero hacia la tarde y noche aumentará la nubosidad con lluvias de intensidad ligera a moderada. La temperatura máxima será de aproximadamente 19 °C.

En Bogotá se espera una jornada con incremento de la nubosidad y probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas, especialmente en horas de la tarde y la noche, en línea con el aumento de precipitaciones previsto para la región Andina. Las temperaturas se mantendrán frescas, con máximas cercanas a los 19 °C.

En Bucaramanga, se prevé cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas hacia el final de la tarde y en la noche, con una temperatura máxima de 29 °C.

Finalmente, Cali presentará condiciones parcialmente nubladas y lluvias entre ligeras y moderadas durante la tarde y la noche, con una temperatura máxima cercana a los 32 °C.

Este panorama, basado en información oficial, refuerza el llamado de las autoridades a mantenerse informados y atentos a la evolución de las condiciones climáticas, especialmente en zonas con mayor probabilidad de lluvias intensas y tormentas eléctricas.