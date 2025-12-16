Bogotá Despierta en 2025: horarios extendidos y ofertas culturales en Navidad

Llega Bogotá Despierta, la iniciativa en alianza entre el Instituto para la Economía Social (IPES) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) de Bogotá, Cundinamarca.

En esta apuesta, que busca brindar comodidad a los ciudadanos en sus compras navideñas en centros comerciales, se suman las 11 Plazas Distritales de Mercado que hay en la ciudad con un horario especial desde el 16 hasta 23 de diciembre.

“Desde el Instituto para la Economía Social estamos adelantando acciones para que la gente vuelva a las plazas, impulsamos su economía y así, como lo busca nuestra misionalidad, mejoramos la calidad de vida de vivanderos y vivanderas. La participación de las plazas de mercado en Bogotá Despierta hace parte de una estrategia que viene acompañada con más seguridad, mejor convivencia, mejor infraestructura y mobiliario y más oferta institucional”, explicó Catalina Arciniegas, directora del IPES.

Tome nota de los horarios. Foto: Créditos: Alcaldía de Bogotá / API

Por su parte, Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, Cundinamarca, aseguró que “Bogotá Despierta se ha consolidado como una estrategia que genera resultados reales para el comercio. En jornadas de horarios extendidos, los establecimientos pueden incrementar sus ventas entre un 15 % y un 20 %, especialmente en temporadas de alta demanda como la Navidad. Por eso, entre más comercios se sumen, mayor será la oferta para los ciudadanos y mejores serán los resultados para la ciudad”.

Las Plazas Distritales de Mercado que harán parte de esta jornada serán:

Plaza Samper Mendoza, iniciando a las 6:00 p. m. y terminando a las 6:00 a. m.

20 de Julio, iniciando a las 6:00 a. m. y terminando a las 6:00 p. m.

La Concordia, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

Las Ferias, de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.

Las Cruces, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Restrepo, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

7 de Agosto, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

La Perseverancia, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Santander, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Fontibón, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

12 de Octubre, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.