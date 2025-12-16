Bogotá

Bogotá Despierta en 2025: horarios extendidos y ofertas culturales en Navidad

Esta apuesta busca brindar comodidad a los ciudadanos en sus compras navideñas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

17 de diciembre de 2025, 4:11 a. m.
Show de Navidad en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Show de Navidad en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Foto: Cortesía - Secretaría Cultura, Recreación y Deportes

Llega Bogotá Despierta, la iniciativa en alianza entre el Instituto para la Economía Social (IPES) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) de Bogotá, Cundinamarca.

En esta apuesta, que busca brindar comodidad a los ciudadanos en sus compras navideñas en centros comerciales, se suman las 11 Plazas Distritales de Mercado que hay en la ciudad con un horario especial desde el 16 hasta 23 de diciembre.

La Ruta de Navidad en Bogotá: estos son los 14 puntos del alumbrado para disfrutar de la ciudad

“Desde el Instituto para la Economía Social estamos adelantando acciones para que la gente vuelva a las plazas, impulsamos su economía y así, como lo busca nuestra misionalidad, mejoramos la calidad de vida de vivanderos y vivanderas. La participación de las plazas de mercado en Bogotá Despierta hace parte de una estrategia que viene acompañada con más seguridad, mejor convivencia, mejor infraestructura y mobiliario y más oferta institucional”, explicó Catalina Arciniegas, directora del IPES.

Bogotá
Tome nota de los horarios. Foto: Créditos: Alcaldía de Bogotá / API

Por su parte, Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, Cundinamarca, aseguró que “Bogotá Despierta se ha consolidado como una estrategia que genera resultados reales para el comercio. En jornadas de horarios extendidos, los establecimientos pueden incrementar sus ventas entre un 15 % y un 20 %, especialmente en temporadas de alta demanda como la Navidad. Por eso, entre más comercios se sumen, mayor será la oferta para los ciudadanos y mejores serán los resultados para la ciudad”.

Bogotá

A alias Peliteñida se le acabó el negocio con colados en TransMilenio: fue trasladada a Centro de Protección junto a cinco revendedores

Bogotá

Fuertes lluvias y granizo en varios puntos de Bogotá colapsaron la movilidad en la Autopista Norte

Vehículos

Rotación del pico y placa en Bogotá: horarios y restricciones del miércoles 17 de diciembre de 2025

Bogotá

Así cayó en Bogotá la red criminal de extorsión carcelaria más grande del país: operaba desde La Picota y el Buen Pastor

Bogotá

Incendio en reconocido centro comercial del norte de Bogotá generó emergencia. Personas fueron evacuadas del lugar

Bogotá

“Yo le pedía a Dios y a mi papá que no me dejaran morir”: joven sobreviviente de la tragedia en Antioquia contó cómo sucedió todo

Bogotá

Murió en su asiento dentro de un bus del SITP: los pasajeros pensaron que estaba dormido durante el recorrido

Mejor Colombia

Así se vivirá la Caravana navideña del Acueducto de Bogotá: recorridos y horarios para los próximos días

Confidenciales

Planeación e Integración Social presentan documental que revela la realidad de miles de personas que viven en pagadiarios en Bogotá

Cultura

Navidad en Bogotá: tres grandes espectáculos inmersivos y gratuitos para disfrutar, entre más de 670 actividades

Las Plazas Distritales de Mercado que harán parte de esta jornada serán:

  • Plaza Samper Mendoza, iniciando a las 6:00 p. m. y terminando a las 6:00 a. m.
  • 20 de Julio, iniciando a las 6:00 a. m. y terminando a las 6:00 p. m.
  • La Concordia, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.
  • Las Ferias, de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.
  • Las Cruces, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
  • Restrepo, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.
  • 7 de Agosto, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
  • La Perseverancia, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
  • Santander, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
  • Fontibón, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.
  • 12 de Octubre, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

Mas de Bogotá

Show de Navidad en la Plaza de Bolívar de Bogotá: horarios para disfrutar este evento totalmente gratis

Bogotá Despierta en 2025: horarios extendidos y ofertas culturales en Navidad

Revendedores de pasajes de TransMilenio fueron trasladados a centros de protección.

A alias Peliteñida se le acabó el negocio con colados en TransMilenio: fue trasladada a Centro de Protección junto a cinco revendedores

Fuertes lluvias y granizo en Bogotá.

Fuertes lluvias y granizo en varios puntos de Bogotá colapsaron la movilidad en la Autopista Norte

Con el objetivo de facilitar el retorno a la capital, la Secretaría de Movilidad ha establecido horarios específicos para el pico y placa regional, permitiendo el ingreso de vehículos de acuerdo con la terminación de sus placas.

Rotación del pico y placa en Bogotá: horarios y restricciones del miércoles 17 de diciembre de 2025

El Gaula de Bogotá desarticuló la red criminal de extorsión carcelaria más grande del país.

Así cayó en Bogotá la red criminal de extorsión carcelaria más grande del país: operaba desde La Picota y el Buen Pastor

El incendio ocurrió en horas de la noche.

Incendio en reconocido centro comercial del norte de Bogotá generó emergencia. Personas fueron evacuadas del lugar

El joven dijo que tuvieron que esperar más de dos horas para recibir apoyo.

“Yo le pedía a Dios y a mi papá que no me dejaran morir”: joven sobreviviente de la tragedia en Antioquia contó cómo sucedió todo

Aún no se ha conocido la identidad del hombre de 47 años.

Murió en su asiento dentro de un bus del SITP: los pasajeros pensaron que estaba dormido durante el recorrido

Este es el negocio que tenía mujer en estación de TransMilenio.

TransMilenio identificó a mujer que tenía increíble “negocio” para que se colaran en estaciones: es reincidente

Disturbios en la Embajada Americana y en la Universidad Nacional

Representante de los docentes de la Universidad Nacional rechazó postura de senadores que defienden a presuntos terroristas capturados en Bogotá

Noticias Destacadas