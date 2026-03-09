Las personas en busca de su primer trabajo en Bogotá, o quienes están en busca de un cambio en sus puestos laborales, deben estar atentas para asistir a la próxima feria del empleo en la capital, donde habrá ofertas en varios sectores, además de espacios para que los emprendedores conecten con la comercialización.

Bogotá habilita unidad móvil de empleo en Plaza Imperial para ayudar a encontrar trabajo: los servicios y horario de atención

La Feria Emprendimiento y Empleo en los territorios de las Transformaciones Rurales Integrales de USME (TRI) tendrá lugar el sábado 14 de marzo en el parque San Cayetano, en la localidad de Usme: Avenida Circunvalar con calle 73 A sur, en un horario de 9 a. m. a 1 p. m.

Este evento hace parte del programa “Talento Capital”, que impulsa la Agencia Distrital del Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), de acuerdo con la información de la Alcaldía de Bogotá. Asimismo, el Instituto para la Economía Social (IPES) y la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) ofrecen apoyo a los emprendimientos de la ciudad.

Prográmate este sábado 14 de marzo y asiste a una feria de empleo en Usme, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. ¡Conoce los detalles y participa! https://t.co/NTTjKFg7Sh ?utm_source=twitter&utm_medium=social — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) March 9, 2026

“Esta Feria de Emprendimiento y Empleabilidad es un espacio para conocer puestos de trabajo, apoyar emprendimientos y acceder a servicios para la comunidad”, detalló la Alcaldía en un comunicado oficial. Habrá apoyo a emprendedores, inscripciones a programas sociales y orientación para encontrar empleo con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

Como requisito, las personas deben asistir con varias copias de su hoja de vida actualizada y su documento de identificación. En el caso de los emprendedores, es la oportunidad perfecta para dar visibilidad a sus productos o servicios y establecer contactos con organizaciones locales.

Se estima que para ese día habrá alrededor de 2.200 vacantes abiertas donde las personas podrán iniciar sus procesos, de acuerdo con el perfil laboral y los beneficios de cada oferta. Los emprendedores tendrán la oportunidad de acceder a programas de apoyo del distrito para alcanzar sus metas comerciales.

La feria tendrá oportunidades para empleados y emprendedores. Foto: 123rf

En esta oportunidad, la entrada a la feria es gratis y abierta para los asistentes, por lo que los interesados no deben hacer una inscripción previa.

Esta feria hace parte de la iniciativa Transformaciones Rurales Integrales (TRI), que fue diseñada para hacer frente a problemáticas sociales en zonas urbano-rurales y rurales de Bogotá.

“Las TRI tienen como propósito trazar una agenda de intervención multisectorial que permita aunar esfuerzos a nivel distrital para desarrollar acciones integrales y transformadoras en los territorios priorizados con el fin de aportar al cierre de brechas de exclusión social y productiva que afectan a estas zonas altamente vulnerables”, especifica la página web del programa.