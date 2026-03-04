Bogotá

Bogotá y la Sabana: clima del día con lluvias ligeras y cielos parcialmente nublados

Jornada con cielos parcialmente nublados, lluvias ligeras sectorizadas y temperaturas entre 12 °C y 21 °C en la capital y hasta 20 °C en la Sabana.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

4 de marzo de 2026, 7:14 a. m.
Clima en Bogotá y la Sabana: cielos parcialmente nublados y lluvias ligeras sectorizadas durante la tarde y noche.
Clima en Bogotá y la Sabana: cielos parcialmente nublados y lluvias ligeras sectorizadas durante la tarde y noche. Foto: Getty Images

Bogotá y la Sabana tendrán hoy cielos parcialmente nublados con lluvias ligeras dispersas en sectores de la ciudad y municipios cercanos, según el Ideam y el Idiger.

Pronóstico del clima en Medellín advierte lluvias y tormentas eléctricas en Medellín: esto dice el Ideam

Temperaturas estables y lluvias ligeras sectorizadas marcarán la jornada en la capital y municipios cercanos

La capital colombiana y su área metropolitana tendrán este miércoles una jornada marcada por cielos parcialmente nublados, tiempo seco durante gran parte del día y lluvias ligeras sectorizadas, según el pronóstico emitido por el Ideam.

Durante las primeras horas de la mañana, Bogotá registrará predominio de cielo parcialmente nublado y tiempo seco.

Presentará temperaturas mínimas cercanas a los 12 °C. La nubosidad irá aumentando de manera gradual, y hacia el mediodía se esperan condiciones de humedad moderada en la ciudad, aunque sin precipitaciones significativas en la mayor parte del territorio urbano.

Bogotá

Macabro hallazgo en Bogotá: encuentra el cadáver de una persona dentro de una maleta; esto es lo que se sabe

Bogotá

Conductores del SITP denuncian presuntas irregularidades de seguridad: ladrillos usados para soportar las sillas; “Falta de mantenimiento”

Bogotá

Conductor atropelló y agredió a un policía en Bogotá tras intentar escapar de un puesto de control; todo quedó en video

Vehículos

Así estuvo la movilidad en Bogotá este martes, 3 de marzo: siniestro vial deja un fallecido en el centro de la ciudad

Bogotá

Prepárese para los cortes de luz en Bogotá: estos barrios se quedan sin energía el miércoles 4 de marzo

Bogotá

¿Busca empleo en Bogotá? Unidad móvil llega a Kennedy con más de 8.600 vacantes y postulación gratuita

Bogotá

Feria de empleo exclusiva para mujeres en Bogotá este 4 de marzo: los requisitos para acceder a más de 200 vacantes disponibles

Nación

Colombia bajo el clima extremo: lluvias, tormentas y alertas activas en varias regiones este 4 de marzo

Bogotá

Bogotá hoy: sol, nubes y algunas lloviznas en la tarde

Nación

Pronóstico del clima en Colombia hoy: de sol a lluvia, con avisos por incendios y deslizamientos

En la tarde, la probabilidad de lluvias ligeras aumentará especialmente en los sectores del occidente y sur de la capital.

Se prevé que algunas lloviznas sean persistentes hacia la noche en el oriente y centro de la ciudad, manteniéndose el cielo mayormente nublado.

La temperatura máxima estimada para Bogotá es de 21 °C, con sensación térmica ligeramente menor en zonas expuestas al viento.

Clima en Bogotá y la Sabana: cielos parcialmente nublados, lluvias ligeras sectorizadas y temperaturas entre 12 °C y 21 °C en la capital y entre 11 °C y 20 °C en municipios como Chía, Zipaquirá, Cajicá y Mosquera.
Clima en Bogotá y la Sabana: cielos parcialmente nublados, lluvias ligeras sectorizadas y temperaturas entre 12 °C y 21 °C en la capital y entre 11 °C y 20 °C en municipios como Chía, Zipaquirá, Cajicá y Mosquera. Foto: Ilustración generada con asistencia de ChatGPT.

Lluvias intermitentes y humedad moderada afectan Chía, Zipaquirá, Cajicá y Mosquera durante la tarde y noche

En la zona de la Sabana de Bogotá, que incluye municipios como Chía, Zipaquirá, Cajicá y Mosquera, el Ideam advierte que las lluvias ligeras podrían presentarse de manera intermitente durante la tarde y primeras horas de la noche.

La temperatura en esta región oscilará entre los 11 °C y 20 °C, con cielos parcialmente nublados en la mañana y mayor cobertura nubosa hacia la noche.

Los municipios de la Sabana deben esperar humedad elevada en el suelo y, por ello, se recomienda precaución al transitar por vías rurales y urbanas.

La combinación de lluvias ligeras, humedad y nubosidad hace necesario que los ciudadanos tomen precauciones al movilizarse, especialmente en sectores con drenaje deficiente o áreas con posible acumulación de agua.

El Ideam también sugiere mantenerse atento a actualizaciones del clima, ya que cambios repentinos en la nubosidad podrían generar lloviznas más intensas de manera localizada.

Más de Bogotá

Mala calidad del aire en Bogotá

Ultimátum en zona de Bogotá por mala calidad del aire: esta es la localidad que alertó la CAR

Este es el momento en el que las autoridades realizan el levantamiento del cadáver.

Macabro hallazgo en Bogotá: encuentra el cadáver de una persona dentro de una maleta; esto es lo que se sabe

Según los conductores, esta situación afecta su salud y representaría un riesgo para los usuarios. Existen copias de más de tres videos que así lo evidencian.

Conductores del SITP denuncian presuntas irregularidades de seguridad: ladrillos usados para soportar las sillas; “Falta de mantenimiento”

El hecho se presentó en inmediaciones de la Terminal Salitre.

Conductor atropelló y agredió a un policía en Bogotá tras intentar escapar de un puesto de control; todo quedó en video

El accidente involucra a un vehículo y un peatón.

Así estuvo la movilidad en Bogotá este martes, 3 de marzo: siniestro vial deja un fallecido en el centro de la ciudad

Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica de Medellín provocarán cortes temporales del servicio en algunos sectores de la ciudad.

Prepárese para los cortes de luz en Bogotá: estos barrios se quedan sin energía el miércoles 4 de marzo

x

¿Busca empleo en Bogotá? Unidad móvil llega a Kennedy con más de 8.600 vacantes y postulación gratuita

Una convicción genuina por el valor de la mujer desde sus orígenes, que se ve materializada en la generación de oportunidades de trabajo y desarrollo de manera consistente para ellas, es una de las constantes de Eficacia.

Feria de empleo exclusiva para mujeres en Bogotá este 4 de marzo: los requisitos para acceder a más de 200 vacantes disponibles

La ampliación de la troncal de TransMilenio sobre la Autopista Sur, que beneficiará directamente a Soacha, registra un 66,64% de avance al 14 de noviembre de 2025.

Caos en la autopista Sur: nueva obra genera retrasos en la vía Girardot-Bogotá

Noticias Destacadas