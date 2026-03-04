Bogotá y la Sabana tendrán hoy cielos parcialmente nublados con lluvias ligeras dispersas en sectores de la ciudad y municipios cercanos, según el Ideam y el Idiger.

Temperaturas estables y lluvias ligeras sectorizadas marcarán la jornada en la capital y municipios cercanos

La capital colombiana y su área metropolitana tendrán este miércoles una jornada marcada por cielos parcialmente nublados, tiempo seco durante gran parte del día y lluvias ligeras sectorizadas, según el pronóstico emitido por el Ideam.

Durante las primeras horas de la mañana, Bogotá registrará predominio de cielo parcialmente nublado y tiempo seco.

Presentará temperaturas mínimas cercanas a los 12 °C. La nubosidad irá aumentando de manera gradual, y hacia el mediodía se esperan condiciones de humedad moderada en la ciudad, aunque sin precipitaciones significativas en la mayor parte del territorio urbano.

En la tarde, la probabilidad de lluvias ligeras aumentará especialmente en los sectores del occidente y sur de la capital.

Se prevé que algunas lloviznas sean persistentes hacia la noche en el oriente y centro de la ciudad, manteniéndose el cielo mayormente nublado.

La temperatura máxima estimada para Bogotá es de 21 °C, con sensación térmica ligeramente menor en zonas expuestas al viento.

Clima en Bogotá y la Sabana: cielos parcialmente nublados, lluvias ligeras sectorizadas y temperaturas entre 12 °C y 21 °C en la capital y entre 11 °C y 20 °C en municipios como Chía, Zipaquirá, Cajicá y Mosquera. Foto: Ilustración generada con asistencia de ChatGPT.

Lluvias intermitentes y humedad moderada afectan Chía, Zipaquirá, Cajicá y Mosquera durante la tarde y noche

En la zona de la Sabana de Bogotá, que incluye municipios como Chía, Zipaquirá, Cajicá y Mosquera, el Ideam advierte que las lluvias ligeras podrían presentarse de manera intermitente durante la tarde y primeras horas de la noche.

La temperatura en esta región oscilará entre los 11 °C y 20 °C, con cielos parcialmente nublados en la mañana y mayor cobertura nubosa hacia la noche.

Los municipios de la Sabana deben esperar humedad elevada en el suelo y, por ello, se recomienda precaución al transitar por vías rurales y urbanas.

La combinación de lluvias ligeras, humedad y nubosidad hace necesario que los ciudadanos tomen precauciones al movilizarse, especialmente en sectores con drenaje deficiente o áreas con posible acumulación de agua.

El Ideam también sugiere mantenerse atento a actualizaciones del clima, ya que cambios repentinos en la nubosidad podrían generar lloviznas más intensas de manera localizada.