Clima en el país

Pronóstico del clima en Medellín advierte lluvias y tormentas eléctricas en Medellín: esto dice el Ideam

Conozca cómo estará el clima en la capital de Antioquia este miércoles y tome medidas ante el posible agua que caerá.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
4 de marzo de 2026, 6:34 a. m.
Lluvias en Medellín.
Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en Colombia a lo largo de este miércoles, 4 de marzo.

Para la ciudad de Medellín, según el informe, se espera que en el transcurso de la jornada se tenga un cielo mayormente nublado con probables lluvias que estén entre moderadas y fuertes.

Reportan tormenta eléctrica sobre Medellín.
Lluvia y tormenta eléctrica en Medellín. Foto: DAGRD

Además, la institución advirtió la probabilidad de que el agua esté acompañada de tormentas eléctricas sectorizadas. Asimismo, se espera que la temperatura máxima esté rondando los 28 °C.

En el caso del departamento de Antioquia, se prevén acumulados de precipitación con lluvias de variada intensidad y, al igual que Medellín, probables tormentas eléctricas.

Medellín

En Segovia continúan desplazadas más de 220 personas tras vil ataque a una humilde familia con dron cargado de explosivos

Medellín

Revelan detalles del asesinato de la mamá de la secretaria del alcalde de Andes, Antioquia, en un bus escalera

Nación

Dos viviendas afectadas, vías inundadas y caída de árboles entre el balance por las emergencias causadas por las lluvias en Medellín

Medellín

Un fuerte aguacero con vientos extremos y tormenta eléctrica cae este martes sobre Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá

Medellín

Reapertura de la vía a Medellín con restricciones: horarios en los que se puede transitar

Medellín

Consejo Nacional Electoral emite alerta porque en 64 municipios de Antioquia aún hay mesas sin testigos electorales

Medellín

¿Por qué hay imágenes de la Virgen en el Metro de Medellín? La historia de la fe que ayudó a blindar el sistema en tiempos de violencia

Medellín

Pronóstico del clima en Medellín para este 3 de marzo: esto es lo que dice el Ideam que pasará a lo largo del martes

Nación

Ideam pronostica aumento de lluvias en varias regiones de Colombia esta semana, del 2 al 6 de marzo

Medellín

Ideam habla de “nubosidad” y “lloviznas ligeras” en Medellín este lunes, 2 de marzo: así estará el clima

Dos viviendas afectadas, vías inundadas y caída de árboles entre el balance por las emergencias causadas por las lluvias en Medellín

De hecho, este mismo panorama se estima en otros departamentos como Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Boyacá, Cundinamarca, Caquetá y Amazonas.

De esta forma, no se descarta que este miércoles se presente la misma situación que el martes, cuando cayó un fuerte aguacero que generó varias emergencias en la capital antioqueña.

Lluvias en Medellín.
Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images

Carlos Quintero, el director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (DAGRD), explicó que en la comuna 14 - El Poblado hubo cinco incidentes.

“Luego de las precipitaciones registradas hoy en el distrito de Medellín, se presentaron afectaciones en la comuna 14, con cinco incidentes relacionados con árboles, algunos con colapso parcial que afectó una vivienda sin comprometer su estructura, y un techo que posteriormente dañó varios vehículos“, comentó.

Un fuerte aguacero con vientos extremos y tormenta eléctrica cae este martes sobre Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá

Incluso, los sensores de medición del Siata registraron que, en un periodo aproximado de una hora, se produjeron 55 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá, 32 de ellas en Medellín.

De acuerdo con las autoridades meteorológicas, se espera que este panorama se siga registrando en lo que resta del mes de marzo, tiempo en el que estarán presentes las lluvias.

Por lo mismo, las autoridades le han hecho un llamado recurrente a la ciudadanía para que extremen medidas y se disminuya cualquier riesgo como consecuencia del agua.

Dentro de esas están evitar arrojar basuras a las quebradas o construir al borde de las mismas, así como recoger las aguas de los techos por medio de canoas y bajantes, ya que esto evitará procesos erosivos y de saturación del suelo.

“Durante tormenta eléctrica evite salir a cielo abierto, resguardarse en un sitio cubierto hasta que cesen las lluvias y absténgase de conducir cuando esté lloviendo”, recomendó la Alcaldía de Medellín.

Más de Medellín

María Cecilia Silva y sus hijos Alonso de Jesús Silva, el tesorero de la Junta de Acción Comunal de La Jagua, y Yalusan Cano, miembro del comité de Conciliación de la misma, asesinados en un ataque con un dron cargado con explosivos en Segovia, Antioquia.

En Segovia continúan desplazadas más de 220 personas tras ataque con dron cargado de explosivos a una familia

Adriana María Naranjo Vergara, mujer asesinada en Andes, Antioquia.

Revelan detalles del asesinato de la mamá de la secretaria del alcalde de Andes, Antioquia, en un bus escalera

Lluvias en Medellín

Dos viviendas afectadas, vías inundadas y caída de árboles entre el balance por las emergencias causadas por las lluvias en Medellín

Reportan tormenta eléctrica sobre Medellín.

Un fuerte aguacero con vientos extremos y tormenta eléctrica cae este martes sobre Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá

x

Reapertura de la vía a Medellín con restricciones: horarios en los que se puede transitar

Para las elecciones al Senado y la Cámara de Representantes se debe marcar la casilla del partido o coalición de preferencia y el número de la lista que ocupa cada candidato.

Consejo Nacional Electoral emite alerta porque en 64 municipios de Antioquia aún hay mesas sin testigos electorales

Imágenes de la Virgen María instaladas en estaciones del Metro de Medellín hacen parte de una apuesta cultural que nació en los años noventa, en medio de la violencia, para fortalecer el sentido de pertenencia y la Cultura Metro.

¿Por qué hay imágenes de la Virgen en el Metro de Medellín? La historia de la fe que ayudó a blindar el sistema en tiempos de violencia

Arriendo Bogotá

¿Busca arriendo barato? Este es el sector más económico de Medellín

Maquinaria de Instituto Nacional de Vías (Invías) trabaja en la remoción de miles de metros cúbicos de material tras el derrumbe que obligó al cierre total de la vía Medellín–Bogotá en el sector de San Luis, Antioquia, debido al riesgo de nuevos deslizamientos.

Riesgos por nuevos deslizamientos obligan a mantener el cierre total en la vía Medellín-Bogotá

Noticias Destacadas