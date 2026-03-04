Pronóstico del clima en Medellín advierte lluvias y tormentas eléctricas en Medellín: esto dice el Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en Colombia a lo largo de este miércoles, 4 de marzo.

Para la ciudad de Medellín, según el informe, se espera que en el transcurso de la jornada se tenga un cielo mayormente nublado con probables lluvias que estén entre moderadas y fuertes.

Lluvia y tormenta eléctrica en Medellín. Foto: DAGRD

Además, la institución advirtió la probabilidad de que el agua esté acompañada de tormentas eléctricas sectorizadas. Asimismo, se espera que la temperatura máxima esté rondando los 28 °C.

En el caso del departamento de Antioquia, se prevén acumulados de precipitación con lluvias de variada intensidad y, al igual que Medellín, probables tormentas eléctricas.

Dos viviendas afectadas, vías inundadas y caída de árboles entre el balance por las emergencias causadas por las lluvias en Medellín

De hecho, este mismo panorama se estima en otros departamentos como Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Boyacá, Cundinamarca, Caquetá y Amazonas.

De esta forma, no se descarta que este miércoles se presente la misma situación que el martes, cuando cayó un fuerte aguacero que generó varias emergencias en la capital antioqueña.

Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images

Carlos Quintero, el director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (DAGRD), explicó que en la comuna 14 - El Poblado hubo cinco incidentes.

“Luego de las precipitaciones registradas hoy en el distrito de Medellín, se presentaron afectaciones en la comuna 14, con cinco incidentes relacionados con árboles, algunos con colapso parcial que afectó una vivienda sin comprometer su estructura, y un techo que posteriormente dañó varios vehículos“, comentó.

Un fuerte aguacero con vientos extremos y tormenta eléctrica cae este martes sobre Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá

Incluso, los sensores de medición del Siata registraron que, en un periodo aproximado de una hora, se produjeron 55 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá, 32 de ellas en Medellín.

De acuerdo con las autoridades meteorológicas, se espera que este panorama se siga registrando en lo que resta del mes de marzo, tiempo en el que estarán presentes las lluvias.

Por lo mismo, las autoridades le han hecho un llamado recurrente a la ciudadanía para que extremen medidas y se disminuya cualquier riesgo como consecuencia del agua.

Dentro de esas están evitar arrojar basuras a las quebradas o construir al borde de las mismas, así como recoger las aguas de los techos por medio de canoas y bajantes, ya que esto evitará procesos erosivos y de saturación del suelo.

“Durante tormenta eléctrica evite salir a cielo abierto, resguardarse en un sitio cubierto hasta que cesen las lluvias y absténgase de conducir cuando esté lloviendo”, recomendó la Alcaldía de Medellín.