Una mañana de caos en la movilidad de Bogotá es lo que han vivido los ciudadanos este 25 de agosto. Desde las 5:50 de la mañana, la empresa TransMilenio reportó una fuerte congestión sobre la av. Caracas con calle 72, en el sentido norte-sur, por cuenta de un articulado que presentó fallas mecánicas y que bloqueó el flujo de la movilidad, no solo en la troncal Caracas, sino en la calle 80, Suba, Norte y la NQS.

"Bogotá Camina Segura", lo único será Bogotá Camina porque un bus jodió a toda la ciudad por su completa ineptitud, servicio de mierda pic.twitter.com/dlDiFfPfwh — Jose Villalobos ⭐ (@Villa_Jose__) August 25, 2025

Interminables son las filas de buses de TransMilenio que a esta hora se registran sobre las vías de las troncales del norte de noroccidente y norte de la ciudad. Casi completa tres horas el bloqueo generado por cuenta de un bus que quedó varado sobre la calle 72 con Caracas y que colapsó todo el flujo vehicular de ese punto de la ciudad.

Reportes ciudadanos aseguran que los usuarios han tenido que bajar de los buses y caminar por tramos de hasta 30 minutos para poderse movilizar. Hasta ahora, TransMilenio asegura que adelantan “acciones para orientar a los usuarios que caminan por la vía para que accedan a las estaciones y puedan abordar los buses”.

#INCREÍBLE. Un articulado de @TransMilenio se varó en la estación Calle 72 con Av. NQS y colapsó gran parte del sistema. El "efecto dominó" ha hecho que los usuarios que se dirigían a sus trabajos, se tuvieran que bajar de los buses y buscar alternativas para llegar a su destino. pic.twitter.com/biXg84JNyC — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) August 25, 2025

De la misma manera, TransMilenio también informó que, a la hora, una grúa realiza las acciones para retirar el vehículo con fallas mecánicas de la zona. “La flota troncal continúa haciendo contraflujo y trabajos parta disminuir los retrasos y normalizar la operación”.

Las fallas en le sistema y la parálisis de la movilidad ha generado fuertes críticas entre los usuarios que le han pedido a la gerente de TransMilenio y a la Alcaldía de Bogotá tomar acciones contundentes para que hechos como estos no se vuelvan a repetir.