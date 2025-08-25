Suscribirse

Bogotá

Caos en TransMilenio: se registra fuerte congestión en la av. Caracas con calle 72 y hay usuarios caminando sobre las vías

La empresa anunció acciones para descongestionar el sistema y movilizar a los usuarios hacía las estaciones y buses.

Redacción Semana
25 de agosto de 2025, 1:33 p. m.
TransMilenio
TransMilenio | Foto: Colprensa

Una mañana de caos en la movilidad de Bogotá es lo que han vivido los ciudadanos este 25 de agosto. Desde las 5:50 de la mañana, la empresa TransMilenio reportó una fuerte congestión sobre la av. Caracas con calle 72, en el sentido norte-sur, por cuenta de un articulado que presentó fallas mecánicas y que bloqueó el flujo de la movilidad, no solo en la troncal Caracas, sino en la calle 80, Suba, Norte y la NQS.

Interminables son las filas de buses de TransMilenio que a esta hora se registran sobre las vías de las troncales del norte de noroccidente y norte de la ciudad. Casi completa tres horas el bloqueo generado por cuenta de un bus que quedó varado sobre la calle 72 con Caracas y que colapsó todo el flujo vehicular de ese punto de la ciudad.

Reportes ciudadanos aseguran que los usuarios han tenido que bajar de los buses y caminar por tramos de hasta 30 minutos para poderse movilizar. Hasta ahora, TransMilenio asegura que adelantan “acciones para orientar a los usuarios que caminan por la vía para que accedan a las estaciones y puedan abordar los buses”.

De la misma manera, TransMilenio también informó que, a la hora, una grúa realiza las acciones para retirar el vehículo con fallas mecánicas de la zona. “La flota troncal continúa haciendo contraflujo y trabajos parta disminuir los retrasos y normalizar la operación”.

Las fallas en le sistema y la parálisis de la movilidad ha generado fuertes críticas entre los usuarios que le han pedido a la gerente de TransMilenio y a la Alcaldía de Bogotá tomar acciones contundentes para que hechos como estos no se vuelvan a repetir.

“Es absurdo que un bus varado genere semejante caos en el Sistema. Dónde está el protocolo para retirar el bus? Le devuelven el pasaje a la gente que tuvo que escapar de esas latas para salir?”, dice uno de los usuarios afectados por el monumental trancón.

Noticias relacionadas

TransMileniocongestión vehicularBogotá

Noticias Destacadas

