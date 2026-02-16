Nación

Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara se pronunció sobre la presunta retención de un hombre: contó su verdad de lo que pasó

El establecimiento comercial aseguró que todo el procedimiento se cumplió conforme a cada uno de los protocolos.

Redacción Nación
16 de febrero de 2026, 11:08 a. m.
El hombre hizo la denuncia y el centro comercial publicó un comunicado.
El hombre hizo la denuncia y el centro comercial publicó un comunicado. Foto: Foto 1: Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara / Foto 2: API

El Centro Comercial Santa Bárbara se pronunció frente a la denuncia que hizo el empresario Víctor Molina Afanador sobre una supuesta retención que sufrió con su vehículo en el parqueadero del sitio.

Todo habría ocurrido el pasado sábado, 14 de febrero, cuando el hombre ingresó en la mañana para hacerse unos exámenes médicos. Según dijo, se lavó las manos y, por equivocación, mojó el tiquete del parqueadero, por lo que el código QR no se pudo leer.

Debido a esto, pagó la multa de 50.000 pesos y presentó los documentos del vehículo y los suyos con el objetivo de poder irse. Sin embargo, contó que duró alrededor de cinco horas retenido en el parqueadero, ya que los trabajadores no se lo habrían permitido.

Ante esto, el centro comercial se pronunció para aclarar que la seguridad de las personas es una prioridad y, por lo mismo, se tienen ciertos procedimientos con el objetivo de proteger a los usuarios, los vehículos y la integridad del sistema.

Sobre el caso puntual del empresario, el establecimiento sostuvo que el hombre bloqueó con su carro la salida hacia la carrera Séptima, lo que obstaculizó el sistema y generó congestión.

“Para restablecer la operación y garantizar el derecho de los demás usuarios a movilizarse, fue necesario redireccionar temporalmente el flujo vehicular hacia la salida de la calle 114, lo que ocasionó demoras adicionales”, indicó.

Hacienda Santa Bárbara aseguró que es falso que Molina Afanador fuera retenido y no se le dejara ir. “En ningún momento se restringió la libertad del usuario”, precisó.

En ese sentido, señaló que la verificación era solamente sobre el vehículo de esta persona. Asimismo, afirmó que no es verdad que el empresario haya durado cinco horas atrapado.

“Todo el procedimiento se encuentra debidamente registrado en video y respaldado por los sistemas tecnológicos enlazados con la Policía Nacional”, dice el comunicado.

Por último, el centro comercial sostuvo que no renunciará a sus protocolos de seguridad y siempre actuará con rigor técnico, coordinación institucional y absoluto respeto por la ley.

Su responsabilidad es garantizar un servicio seguro, transparente y confiable con todos”, finalizó.

