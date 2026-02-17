Defensa de empresario le responde al Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara tras presunta retención: “No obtuvo respuesta”

La abogada penalista Beatriz Molina Afanador, en calidad de apoderada del empresario Víctor Molina Afanador, emitió un comunicado en el que se refiere a la presunta retención ocurrida el pasado 14 de febrero en el parqueadero del Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara de Bogotá.

Según el documento, “Efectivamente, su vehículo estuvo retenido por más de cinco horas, por parte del personal del centro comercial Hacienda Santa Bárbara, y él no pudo salir del centro comercial, pues le manifestaron que el establecimiento no se hacía responsable por su vehículo. Su permanencia en Hacienda Santa Bárbara no fue voluntaria; se vio obligado a quedarse debido a la falta de garantías para la protección de su vehículo y a los tiempos de los procedimientos de seguridad”.

En el comunicado se indica que durante ese tiempo “no obtuvo respuesta clara y objetiva” sobre la situación ni sobre la activación de protocolos.

También se señala que, tras demostrar la propiedad del automóvil, ofreció dejarlo en las instalaciones mientras asistía a una cita médica con su hijo, “cita que no pudo cumplir dado que los representantes del establecimiento fueron enfáticos en decirle que no se responsabilizaban por su carro, lo que lo obligó a esperar, de manera presencial, la autorización de la salida del mismo”.

#Bogotá | Un empresario denunció que el pasado 14 de febrero pasó más de 5 horas sin poder sacar su carro del parqueadero de Hacienda Santa Bárbara, en Bogotá, pese a consignar la penalidad por un tiquete dañado. Aseguró que, incluso, perdió una cita médica de su hijo.



Según el… pic.twitter.com/kLRtKKDUmM — Minuto60 (@minuto60com) February 16, 2026

La abogada afirmó que “en ningún momento existió intención de obstaculizar el tránsito ni de infringir normas de seguridad”. Indicó que la salida hacia la carrera Séptima contaba con dos carriles y que el vehículo ocupó uno de ellos mientras se realizaba el pago de cincuenta mil pesos.

“Yo acudí al Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara para hacer valer sus derechos como consumidor y solicitar que le dieran salida inmediata al vehículo, encontrándolo en el tercer piso en frente del local de Dollar City, en compañía de dos mujeres más que estaban en situación similar y en presencia del subintendente de la policía Jhon Ortíz 028853, el cual desafortunadamente no pudo intervenir. Al lugar acudieron varios uniformados de la Policía, entre ellos Jorge Armando Arizal Arciria y Camilo Paéz 036576 del CAI cercano al centro comercial Hacienda Santa Bárbara, quienes suscribieron la respectiva bitácora”, dijo Molina Afanador.

La abogada señaló que a las 11:37 a. m. realizó una llamada a la línea 123 para reportar lo sucedido. Agregó que, posteriormente, personal del centro comercial informó que podían retirarse y se apartó del lugar.

Finalmente, manifestó que, de existir grabaciones de las cámaras de seguridad correspondientes a esa mañana, estas permitirían verificar lo expuesto en el comunicado.

“Junto con mi poderdante, reiteramos el respeto a los procedimientos de operación de los centros comerciales, haciendo un llamado a que estos se ajusten a los derechos de los ciudadanos y a las entidades que ejercen control para que protejan a los consumidores en cumplimiento del ejercicio de sus funciones de acuerdo con la ley”, puntualizó el escrito.