El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) anunció el clima que se pronostica para el viernes 20 de marzo, en Bogotá, con la finalidad de que las personas programen sus jornadas y se preparen para posibles cambios climáticos que podrán afectar sus actividades del día.

Bogotá tendrá lluvias ligeras y cielo nublado: así estará el clima durante la jornada de hoy 19 de marzo

Para la madrugada, se espera un cielo parcialmente nublado y el ambiente en su mayoría seco, con pocas probabilidades de lluvia en las primeras horas del viernes. Durante la mañana, el cielo seguirá parcialmente nublado con algunos intervalos de sol. Las condiciones del tiempo se prevén estables y, al parecer, hay bajas probabilidades de lluvia, según las estimaciones de IDIGER, las cuales fueron publicadas por la Alcaldía de Bogotá.

Hay probabilidades de lluvia en horas de la tarde. Foto: Getty Images/iStockphoto

Por su parte, la plataforma estadounidense de servicios meteorológicos, AccuWeather, detalla en su página web que el día estará principalmente nublado y que posiblemente habrá algo de lluvia en la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 21 grados centígrados y la mínima será de 9 grados. Para la mañana no se prevén lluvias, pero en la tarde podrá haber precipitaciones hasta por una hora.

Otras plataformas del clima, como Clima Colombia, detallan que las lluvias pueden presentarse alrededor de las 2 de la tarde el viernes.

La noche estará parcialmente nublada, con un promedio de la temperatura de 11 grados centígrados, y no se pronostican lluvias, de acuerdo con los detalles de AccuWeather.

Solo se prevé al menos una hora de lluvia, pese a que el día estará nublado. Foto: Getty Images

Así puede consultar el mapa de lluvia de Bogotá en tiempo real

La Alcaldía detalló que, si quiere conocer las zonas donde está lloviendo en tiempo real, así puede explorar con Mapas Bogotá:

Ingresa a mapas.bogota.gov.co y selecciona al costado derecho en el ícono de mapa

En la ventana “Tipos de mapa”, busca en la parte inferior donde dice “Otros mapas” y selecciona el que dice “Lluvias”.

Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.

Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.

Al mismo tiempo, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático presentó una rendición de cuentas esta semana de las actividades del 2025. De acuerdo con las afirmaciones de la entidad distrital, esta atendió el 100 % de las 17.600 emergencias que se presentaron en la ciudad. También se informó sobre el reasentamiento de miles de familias en zonas seguras, la recuperación de más de 5.000 metros cuadrados de suelo, el análisis de miles de hectáreas para identificar riesgos y los estudios en la cuenca de la quebrada Yomasa.