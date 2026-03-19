En Bogotá, el comportamiento del clima para las próximas horas estará marcado por condiciones variables, con predominio de nubosidad y lluvias ligeras en distintos momentos del día, de acuerdo con el pronóstico emitido por el convenio entre el Ideam e Idiger.

Fuertes lluvias y cielos nublados dominan gran parte de Colombia en las próximas 24 horas

Así se verá hoy Bogotá

Durante la madrugada, la ciudad registró en su mayoría tiempo seco, aunque se presentaron lluvias ligeras puntuales en el suroriente, bajo un cielo mayormente nublado y con una temperatura mínima cercana a los 10 °C.

Estas condiciones reflejan la transición típica hacia jornadas con mayor inestabilidad atmosférica en la capital.

En la mañana, se espera un ambiente más estable, con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias ligeras en sectores del sur.

Sin embargo, será en la tarde cuando aumente la nubosidad de forma más significativa, generando un escenario propicio para precipitaciones débiles, especialmente en el suroriente de la ciudad.

La temperatura máxima alcanzará aproximadamente los 19 °C, manteniendo la sensación térmica fresca característica de Bogotá.

Hacia la noche, el pronóstico indica que las lluvias ligeras podrían persistir, principalmente en el oriente de la capital, acompañadas de un cielo parcialmente nublado.

Este patrón confirma una jornada con lluvias intermitentes, sin eventos extremos, pero con suficiente humedad para impactar la movilidad y las actividades al aire libre.

Desde el punto de vista meteorológico, estas condiciones están asociadas a la presencia de humedad en niveles medios de la atmósfera y a procesos locales de formación de nubosidad, frecuentes en la sabana de Bogotá.

Aunque no se esperan precipitaciones intensas, la continuidad de lloviznas puede generar acumulación en vías y reducción de la visibilidad en algunos corredores viales.

Cielo nublado y lluvias ligeras marcarán la jornada en Bogotá, especialmente en sectores del oriente y suroriente de la ciudad. Foto: Getty Images

Recomendaciones de las autoridades frente al clima en Bogotá

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a los ciudadanos tomar precauciones básicas.

Es clave prever desplazamientos con mayor tiempo, especialmente en horas de la tarde y noche, cuando la lluvia puede coincidir con los picos de tráfico.

También se sugiere portar paraguas o impermeables, así como conducir con precaución debido a posibles superficies resbaladizas.

Para quienes realizan actividades al aire libre, la recomendación es estar atentos a los cambios de cielo durante la tarde, ya que las lluvias podrían aparecer de forma intermitente.

Asimismo, se aconseja evitar zonas propensas a encharcamientos y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Ideam y el Idiger, que continúan monitoreando las condiciones climáticas en la ciudad.

En resumen, Bogotá tendrá una jornada típicamente variable, con temperaturas frescas, cielo mayormente nublado y lluvias ligeras distribuidas a lo largo del día.

Un escenario que, aunque no representa riesgos mayores, sí exige atención en la rutina diaria de sus habitantes.