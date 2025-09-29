Suscribirse

Bogotá

Cortes de luz en Bogotá este martes 30 de septiembre de 2025; estos son los barrios afectados

Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

30 de septiembre de 2025, 3:46 a. m.
En cinco barrios y una vereda se realizarán los cortes de luz.
Trabajos de reparación electricidad. | Foto: Essa.

La electrificadora Enel Colombia, que suministra los servicios de energía a Bogotá, dio a conocer el listado de los barrios que tendrán cortes de luz.

Las suspensiones de este martes, 30 de septiembre, en el servicio obedecen a trabajos en redes de suministro de energía.

Contexto: Así rotará el pico y placa en Bogotá el martes, 30 de septiembre: revise para que no le toque pagar una multa

Cortes de luz

Localidad de Barrios Unidos

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 55 a la carrera 58 entre calle 69 a calle 71 – Barrio José Joaquín Vargas.

Localidad de Bosa

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 99 a la carrera 101 entre calle 44 sur a calle 46 sur – Barrio Parcela El Porvenir.

El servicio de energía eléctrica se interrumpe como medida de seguridad para el personal que interviene la infraestructura.
El servicio de energía eléctrica se interrumpe como medida de seguridad para el personal que interviene la infraestructura. | Foto: Essa.

Localidad de Chapinero

Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m. De la calle 75 a la calle 77 entre carrera 9 a carrera 11 – Barrio Porciúncula.

Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m. De la carrera 12 a la carrera 14 entre calle 38 a calle 43 – Barrio Sucre.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 12 a la carrera 14 entre calle 78 a calle 80 – Barrio Espartillal.

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 17 a la carrera 20 entre calle 85 a calle 88 – Barrio Antiguo Country.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m. De la calle 92 a la calle 94 entre carrera 11 a carrera 13 – Barrio Chicó Norte.

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la calle 61 sur a la calle 63 sur entre carrera 73 a carrera 75 – Barrio Rincón de Galicia.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la carrera 24 a la carrera 27 entre calle 34 sur a calle 37 sur – Barrio Murillo Toro.

Localidad de San Cristóbal

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. De la calle 40 sur a la calle 42 sur entre carrera 16 este a carrera 18 este – Barrio Altos del Zipa.

Localidad de Santa Fe

Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m. De la carrera 0 este a la carrera 4 este entre calle 22 a calle 27 – Barrio Bosque Izquierdo.

Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m. De la calle 25 a la calle 27 entre carrera 12 a carrera 14 – Barrio La Alameda.

Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m. De la carrera 2 a la carrera 6 entre calle 25 a calle 31 – Barrio La Macarena.

Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m. De la carrera 2 a la carrera 5 entre calle 19 a calle 24 – Barrio Las Aguas.

Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m. De la carrera 2 a la carrera 7 entre calle 21 a calle 27 – Barrio Las Nieves.

Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m. De la calle 6 a la calle 14 entre carrera 33 a carrera 38 – Barrio Sagrado Corazón.

Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m. De la carrera 6 a la carrera 14 entre calle 27 a calle 34 – Barrio Samper.

Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m. De la carrera 3 a la carrera 14 entre calle 25 a calle 29 – Barrio San Diego.

Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m. De la calle 28 a la calle 33 entre carrera 4 a carrera 8 – Barrio San Martín.

Localidad de Suba

Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:00 p. m. De la calle 151 a la calle 153 entre carrera 72 a carrera 74 – Barrio El Plan.

Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 120 a la calle 122 entre carrera 44 a carrera 46 – Barrio Mónaco.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la calle 99 a la calle 101 entre carrera 59 a carrera 61 – Barrio Andes Norte.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la calle 99 a la calle 101 entre carrera 52 a carrera 54 – Barrio Pasadena.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 7:45 a. m. hasta las 12:00 p. m. De la calle 59 a la calle 61 entre carrera 13 a carrera 15 – Barrio Chapinero Occidental.

Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m. De la calle 22 a la calle 29 entre carrera 18 a carrera 25 – Barrio Estrella.

Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m. De la calle 33 a la calle 36 entre carrera 20 a carrera 25 – Barrio La Soledad.

Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m. De la calle 27 a la calle 36 entre carrera 13 a carrera 24 – Barrio Teusaquillo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Karina García confirmó ruptura con Altafulla y lanzó fuerte sablazo: “Tenemos contacto cero”

2. Actriz creada con IA desata furia en Hollywood: aspira a ser “la próxima Scarlett Johansson”

3. Cortes de luz en Bogotá este martes 30 de septiembre de 2025; estos son los barrios afectados

4. La grave amenaza nuclear que Corea del Norte hizo ante la ONU: “Es nuestra ley”

5. Caso B King: hermana del fallecido cantante dio detalles de la repatriación de su cuerpo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Cortes de luz en Bogotácorte de luzBogotáEnel Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.