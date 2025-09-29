Cortes de luz en Bogotá este martes 30 de septiembre de 2025; estos son los barrios afectados

La electrificadora Enel Colombia, que suministra los servicios de energía a Bogotá, dio a conocer el listado de los barrios que tendrán cortes de luz.

Las suspensiones de este martes, 30 de septiembre, en el servicio obedecen a trabajos en redes de suministro de energía.

Cortes de luz

Localidad de Barrios Unidos

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 55 a la carrera 58 entre calle 69 a calle 71 – Barrio José Joaquín Vargas.

Localidad de Bosa

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 99 a la carrera 101 entre calle 44 sur a calle 46 sur – Barrio Parcela El Porvenir.

El servicio de energía eléctrica se interrumpe como medida de seguridad para el personal que interviene la infraestructura. | Foto: Essa.

Localidad de Chapinero

Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m. De la calle 75 a la calle 77 entre carrera 9 a carrera 11 – Barrio Porciúncula.

Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m. De la carrera 12 a la carrera 14 entre calle 38 a calle 43 – Barrio Sucre.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 12 a la carrera 14 entre calle 78 a calle 80 – Barrio Espartillal.

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 17 a la carrera 20 entre calle 85 a calle 88 – Barrio Antiguo Country.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m. De la calle 92 a la calle 94 entre carrera 11 a carrera 13 – Barrio Chicó Norte.

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la calle 61 sur a la calle 63 sur entre carrera 73 a carrera 75 – Barrio Rincón de Galicia.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la carrera 24 a la carrera 27 entre calle 34 sur a calle 37 sur – Barrio Murillo Toro.

Localidad de San Cristóbal

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. De la calle 40 sur a la calle 42 sur entre carrera 16 este a carrera 18 este – Barrio Altos del Zipa.

Localidad de Santa Fe

Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m. De la carrera 0 este a la carrera 4 este entre calle 22 a calle 27 – Barrio Bosque Izquierdo.

Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m. De la calle 25 a la calle 27 entre carrera 12 a carrera 14 – Barrio La Alameda.

Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m. De la carrera 2 a la carrera 6 entre calle 25 a calle 31 – Barrio La Macarena.

Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m. De la carrera 2 a la carrera 5 entre calle 19 a calle 24 – Barrio Las Aguas.

Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m. De la carrera 2 a la carrera 7 entre calle 21 a calle 27 – Barrio Las Nieves.

Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m. De la calle 6 a la calle 14 entre carrera 33 a carrera 38 – Barrio Sagrado Corazón.

Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m. De la carrera 6 a la carrera 14 entre calle 27 a calle 34 – Barrio Samper.

Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m. De la carrera 3 a la carrera 14 entre calle 25 a calle 29 – Barrio San Diego.

Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m. De la calle 28 a la calle 33 entre carrera 4 a carrera 8 – Barrio San Martín.

Localidad de Suba

Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:00 p. m. De la calle 151 a la calle 153 entre carrera 72 a carrera 74 – Barrio El Plan.

Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 120 a la calle 122 entre carrera 44 a carrera 46 – Barrio Mónaco.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la calle 99 a la calle 101 entre carrera 59 a carrera 61 – Barrio Andes Norte.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la calle 99 a la calle 101 entre carrera 52 a carrera 54 – Barrio Pasadena.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 7:45 a. m. hasta las 12:00 p. m. De la calle 59 a la calle 61 entre carrera 13 a carrera 15 – Barrio Chapinero Occidental.

Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m. De la calle 22 a la calle 29 entre carrera 18 a carrera 25 – Barrio Estrella.

Desde las 6:30 a. m. hasta las 7:30 p. m. De la calle 33 a la calle 36 entre carrera 20 a carrera 25 – Barrio La Soledad.