Como es habitual, en Bogotá hay programados trabajos de mantenimiento en las redes de energía de la ciudad por parte de la empresa Enel Colombia, por lo que se presentan cortes del servicio en varios sectores de la capital. La Alcaldía publicó una lista de los barrios afectados; consulte si el suyo se quedará sin luz para programar su jornada.

Cortes de luz en Bogotá: consulte si su barrio tendrá suspensiones del servicio el martes 17 de marzo

Cortes de luz para el viernes 20 de marzo en Bogotá:

En la localidad de Antonio Nariño, en el barrio La Fragua hay cortes de energía desde las 8:15 de la mañana hasta las 5:45 de la tarde.

En la localidad de Bosa, en el barrio Las Margaritas no habrá luz a partir de las 7:30 de la mañana, hasta las 5 de la tarde. En el barrio San Diego Bosa se suspenderá el servicio desde las 7:45 de la mañana hasta las 4:45 de la tarde.

En la localidad de Chapinero, en el barrio Marly se irá la energía desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

Los cortes se deben a arreglos o mantenimiento en redes de energía. Foto: Getty Images

En la localidad de Ciudad Bolívar, los barrios Mochuelo Alto Rural y Sumapaz se quedarán sin energía desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

En la localidad de Kennedy, el barrio Patio Bonito se quedará sin el servicio de energía entre las 7:15 de la mañana y las 5:45 de la tarde. En el barrio Tintalá hay un corte desde las 2 hasta las 5:45 de la tarde.

En Puente Aranda, en el barrio Salazar Gómez se suspenderá la luz desde las 7:15 de la mañana hasta las 4:15 de la tarde.

En Suba, en el barrio Julio Flórez los residentes no tendrán luz a partir de las 8:15 de la mañana hasta las 5:15 de la tarde. En el barrio Puerta de Sol se suspenderá el servicio desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

Cada día, son diferentes los barrios que se quedan sin energía por los trabajos de Enel. Foto: Getty Images/iStockphoto

En Teusaquillo, en el barrio Nicolás de Federmán se irá la luz desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

En la localidad de Usaquén, los barrios afectados son Santa Bárbara Central y Usaquén, donde hay cortes programados entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde.

Municipios aledaños que tendrán cortes de luz el viernes

En Zipaquirá, de la carrera 10 a la carrera 14 y entre la calle 2 a la calle 14 se suspenderá el servicio desde las 8:15 de la mañana hasta las 5:15 de la tarde.

En Soacha, en los barrios Centro, Santa Helena y Urbanización Billa Esperanza Centro, hay cortes desde las 8:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde.