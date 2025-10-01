Bogotá
Cortes de luz en Bogotá: estos son los barrios afectados este jueves 2 de octubre de 2025
También habrá suspensiones en el servicio en Zipaquirá, Tocancipá y Mosquera en Cundinamarca.
Este jueves 2 de octubre de 2025, hay cortes de luz programados en diferentes barrios de Bogotá y en los municipios de Zipaquirá, Tocancipá y Mosquera en Cundinamarca.
De acuerdo con la electrificadora Enel Colombia, estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos en redes de suministro de energía. Las interrupciones serán en diferentes horas.
Cortes de luz en Bogotá
Localidad de Bosa
Desde las 7:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la carrera 86 a carrera 88 entre calle 56 Sur a calle 58 Sur – Barrio Escocia.
Localidad de Chapinero
Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 73 a calle 75 entre carrera 1 a carrera 4 – Barrio Bellavista.
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 15 a carrera 17 entre calle 74 a calle 76 – Barrio Porciúncula.
Localidad de Fontibón
Desde las 8:15 a. m. hasta las 11:15 a. m. De la carrera 122 a calle 124 entre calle 13 a calle 15 – Barrio El Chanco I.
Localidad de Puente Aranda
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 40 a carrera 42 entre calle 8 a calle 10 – Barrio Los Ejidos.
Localidad de Usaquén
Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 5 a carrera 8 entre calle 166 a calle 170 – Barrio Barrancas Oriental Rural.
Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 169 a calle 171 entre carrera 6 a carrera 9 – Barrio La Granja Norte.
Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 169 a calle 171 entre carrera 6 a carrera 9 – Barrio Santa Teresa.
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 10 a carrera 12 entre calle 186 a calle 188 – Barrio Verbenal San Antonio.
Municipios aledaños a Bogotá
Municipio de Zipaquirá
Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 12 a calle 14 entre carrera 22 a carrera 24 – Municipio de Zipaquirá.
Municipio de Tocancipá
Desde las 8:15 a. m. hasta las 1:00 p. m. Vereda La Fuente – Municipio de Tocancipá.
Municipio de Mosquera
Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 9 Este a carrera 11 Este entre calle 16 a calle 18 – Municipio de Mosquera.