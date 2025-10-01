Suscribirse

Bogotá

Cortes de luz en Bogotá: estos son los barrios afectados este jueves 2 de octubre de 2025

También habrá suspensiones en el servicio en Zipaquirá, Tocancipá y Mosquera en Cundinamarca.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

2 de octubre de 2025, 3:48 a. m.
Los cortes de luz serán por mantenimiento.
Los cortes de luz serán por mantenimiento. | Foto: Getty Images

Este jueves 2 de octubre de 2025, hay cortes de luz programados en diferentes barrios de Bogotá y en los municipios de Zipaquirá, Tocancipá y Mosquera en Cundinamarca.

De acuerdo con la electrificadora Enel Colombia, estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos en redes de suministro de energía. Las interrupciones serán en diferentes horas.

Cortes de luz en Bogotá

Localidad de Bosa

Desde las 7:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la carrera 86 a carrera 88 entre calle 56 Sur a calle 58 Sur – Barrio Escocia.

Localidad de Chapinero

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 73 a calle 75 entre carrera 1 a carrera 4 – Barrio Bellavista.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 15 a carrera 17 entre calle 74 a calle 76 – Barrio Porciúncula.

La electrificadora adelanta trabajos de preventivos en redes eléctricas.
La electrificadora adelanta trabajos de preventivos en redes eléctricas. | Foto: Essa.

Localidad de Fontibón

Desde las 8:15 a. m. hasta las 11:15 a. m. De la carrera 122 a calle 124 entre calle 13 a calle 15 – Barrio El Chanco I.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 40 a carrera 42 entre calle 8 a calle 10 – Barrio Los Ejidos.

Localidad de Usaquén

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 5 a carrera 8 entre calle 166 a calle 170 – Barrio Barrancas Oriental Rural.

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 169 a calle 171 entre carrera 6 a carrera 9 – Barrio La Granja Norte.

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 169 a calle 171 entre carrera 6 a carrera 9 – Barrio Santa Teresa.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 10 a carrera 12 entre calle 186 a calle 188 – Barrio Verbenal San Antonio.

Municipios aledaños a Bogotá

Municipio de Zipaquirá

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 12 a calle 14 entre carrera 22 a carrera 24 – Municipio de Zipaquirá.

Municipio de Tocancipá

Desde las 8:15 a. m. hasta las 1:00 p. m. Vereda La Fuente – Municipio de Tocancipá.

Municipio de Mosquera

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 9 Este a carrera 11 Este entre calle 16 a calle 18 – Municipio de Mosquera.

