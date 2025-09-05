Bogotá
Cortes de luz en Bogotá para este sábado 6 de septiembre: horarios y barrios afectados
Las suspensiones en el servicio se harán en diferentes horarios durante todo el día.
La electrificadora Enel Colombia, que presta los servicios de energía a Bogotá, anunció cortes de luz en varios barrios de la ciudad.
Este sábado 6 de septiembre de 2025, hay suspensiones en el servicio que obedecen a trabajos en redes de suministro de energía.
Barrios afectados
Localidad de Fontibón
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 14 a calle 16 – Barrio Granjas de Techo.
Localidad de Usaquén
Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 218 a calle 226 – Barrio Torca Rural II.
Localidad de Usme
Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 62 Sur a calle 64 Sur entre carrera 3 Este a carrera 5 Este – Barrio La Fiscala Norte.
Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 1 Este a carrera 3 Este entre calle 63 Sur a calle 65 Sur – Barrio La Fiscala.
Recomendaciones
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.