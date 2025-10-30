Suscribirse

Bogotá

Defensoría del Pueblo revive alerta temprana sobre la presencia del ELN en al menos 8 localidades de Bogotá

Aunque las autoridades locales han negado la existencia de este fenómeno, la Defensoría insiste en que hay que activar todos los protocolos de prevención y redoblar la presencia institucional.

Redacción Semana
30 de octubre de 2025, 11:39 a. m.
La Defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín Ortiz, gesticula mientras habla durante una entrevista con AFP en la sede de la Defensoría en Bogotá el 6 de octubre de 2025. Nueve años después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, Colombia enfrenta un claro deterioro de la situación humanitaria como resultado de una gravísima tendencia a la expansión de los grupos armados, advirtió la Defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín Ortiz, en una entrevista con AFP el lunes. (Foto de Raúl ARBOLEDA / AFP)
La Defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín Ortiz. | Foto: AFP

La Defensoría del Pueblo encendió de nuevo las alarmas al ratificar la alerta temprana emitida desde 2021, en la que asegura que una estructura urbana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tendría presencia activa en al menos ocho localidades de Bogotá.

En el sur de Bogotá aparecieron algunos grafitis alusivos al ELN en diferentes viviendas.
En el sur de Bogotá aparecieron algunos grafitis alusivos al ELN en diferentes viviendas. | Foto: RCN Radio

El organismo reiteró la vigencia de la Alerta Temprana 010-21, emitida hace cuatro años, pero que hoy cobra nueva fuerza ante los indicios de expansión de esa guerrilla en zonas periféricas de la capital.

De acuerdo con el informe, el ELN estaría operando en Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Kennedy, Bosa, Fontibón, Engativá y Santa Fe, además de los municipios de Soacha y Sibaté. En esas zonas, la Defensoría ha identificado dinámicas propias de control territorial, extorsión, microtráfico y, en algunos casos, reclutamiento de jóvenes.

Aparece otra bandera del ELN colgada en un puente del sur de Bogotá.
Aparece otra bandera del ELN colgada en un puente del sur de Bogotá. | Foto: Suministrada a SEMANA

La advertencia no surge de una investigación judicial, aclara la entidad, sino del seguimiento a situaciones de riesgo reportadas por las comunidades y organizaciones locales. “El conflicto armado no se ha ido, se ha transformado”, advierte la Defensoría, que ahora pone el foco en el entramado urbano donde confluyen viejas estructuras armadas con nuevas economías ilegales.

Los análisis señalan dos corredores estratégicos que facilitan la movilidad de grupos ilegales: el corredor oriental, que atraviesa los cerros de la ciudad desde Usme hasta Usaquén, y el corredor occidental, que conecta a Bogotá con Soacha y municipios del suroccidente de Cundinamarca. Es en esas rutas donde, según los reportes, se estarían asentando las células del ELN que buscan expandir su influencia en zonas urbanas.

La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, entregó un complicado panorama humanitaria en el país.
La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, entregó un complicado panorama humanitaria en el país. | Foto: Colprensa/AFP

Aunque las autoridades distritales niegan la presencia de informes que confirmen la presencia de grupos armados dentro de la ciudad, la Defensoría les pidió activar con urgencia los comités de prevención y respuesta, reforzar la presencia institucional y garantizar protección a las comunidades más vulnerables.

La alerta, más que una advertencia aislada, dice la Defensoría, refleja cómo la capital enfrenta una nueva problemática que está arraigada en los barrios populares, corredores de movilidad y economías ilegales que han aprendido a camuflarse en la vida cotidiana de Bogotá.

