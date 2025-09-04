Disturbios entre encapuchados y la UNDMO a las afueras de la Universidad Nacional generan caos de movilidad

En la noche de este jueves, 4 de septiembre, se registran fuertes disturbios entre un grupo de encapuchados y miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).

Los actos vandálicos han generado caos de movilidad sobre la carrera 30 y calle 26, a la altura de la Universidad Nacional, en la ciudad de Bogotá.

Los encapuchados habrían atacado, con bombas incendiarias y artefactos explosivos improvisados, el transporte público y privado que se movilizaba en la zona.

Se reportan niños y personas de la tercera edad afectadas por el terrorismo desatado por los encapuchados de la Universidad Nacional. pic.twitter.com/DJHy0H3iOb — Carlos Ayala.Ozarco (@AyalaCarlOzarco) September 4, 2025

Además, las autoridades denuncian que habrían amenazado con elementos contundentes a funcionarios del Distrito y ciudadanos que se desplazaban por el lugar.

Ante esta situación que puso en peligro a pasajeros del transporte público, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo un pronunciamiento por este hecho violento.

“Lo que sucedió hoy a las afueras de la Universidad Nacional no es ningún tipo de manifestación, es violencia y no debe tener espacio en Bogotá. Por eso, ordené a la Policía Metropolitana de Bogotá intervenir para recuperar el orden. Uniformados de la UNDMO intervinieron para recuperar el orden en inmediaciones de la Universidad Nacional”, informó el mandatario.

Lo que sucedió hoy a las afueras de la Universidad Nacional no es ningún tipo de manifestación, es violencia y no debe tener espacio en Bogotá. Por eso, ordené a la @PoliciaBogota intervenir para recuperar el orden. pic.twitter.com/U372do2c8b — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 4, 2025

Por otra parte, la Secretaría de Gobierno de Bogotá dio a conocer que se mantiene la intervención en la avenida NQS (carrera. 30).

Carril norte–sur: cerrado.

Carril sur–norte: habilitado.

TransMilenio opera con contraflujo hacia el sur.

#BOGOTÁ | A esta hora continúan los enfrentamientos entre encapuchados y la UNDMO sobre la carrera 30 a las afueras de la Universidad Nacional.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/JA0p7Z60rd — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 4, 2025

Sin embargo, luego varios minutos de tensión entre los encapuchados y las autoridades, la movilidad sobre la Universidad Nacional volvió a la normalidad de manera paulatina.

“Luego de la intervención realizada en la carrera 30, el grupo aislado ingresa de nuevo a la universidad, se retoma el control de la puerta por parte de seguridad privada de la misma. Las escuadras de UNDMO y GUFUD se repliegan", detalló la Secretaría de Gobierno.

Así mismo, TransMilenio emitió un pronunciamiento en el que dio a conocer el estado actual del servicio en la zona afectada: