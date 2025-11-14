Esposa del conductor que murió linchado en Bogotá dejó un triste mensaje en sus redes sociales: esto dijo

La esposa del conductor, que fue agredido por una multitud tras atropellar a varios motociclistas, publicó en sus redes sociales una historia con una foto de la pareja y el breve mensaje: “Te llevaste mi vida, amor mío”. Esa publicación se convirtió en uno de los pocos elementos íntimos que han dado rostro humano a una noticia que, hasta ahora, ha estado marcada por la violencia y las versiones sobre lo ocurrido.

Todo sucedió en la noche del 11 de noviembre en la zona cercana a la avenida 68 con la avenida Las Américas, en la localidad de Kennedy. Testigos y videos difundidos en redes mostraron a la camioneta de color azul realizando maniobras que habrían arrollado a varios motociclistas.

Eso provocó una persecución por varias cuadras hasta que el vehículo quedó cercado frente a un conjunto residencial, donde fue sacado del carro y golpeado por un grupo de motorizados. El hombre fue trasladado por las autoridades a un centro médico; allí falleció minutos después por la gravedad de las heridas.

El hecho ocurrió esta semana y generó consternación. | Foto: Redes sociales: Diccionario costeño

La familia ha pedido cautela al interpretar los hechos. Un sobrino del hombre le dijo a Noticias Caracol que el conductor sufría episodios de ansiedad y agresividad y que había estado internado previamente por esos problemas. Según ese testimonio, la noche en cuestión la familia intentó evitar que saliera en el vehículo y no pudo quitarle las llaves. La versión familiar también niega que el hombre estuviera en estado de embriaguez al momento del incidente.

Además, según el mismo relato, la pareja habría llamado a la Policía para pedir ayuda y solicitar que su esposo fuera internado, porque presentaba cambios en su comportamiento. La familia describe esa llamada como una petición urgente de atención por problemas de salud mental y conducta.

Quienes estuvieron en la tragedia y vieron los videos dicen —en su mayoría— que el conductor estaba en estado de embriaguez y que esa habría sido la razón de la persecución y de la reacción de la comunidad. Ante esa hipótesis, las autoridades han señalado que serán los exámenes forenses los que determinen si había presencia de alcohol o sustancias en su organismo.