Bogotá

La llamada que pudo evitar el linchamiento de Mauricio Cendales en Kennedy: su esposa había pedido ayuda

La mujer, que también está consternada por lo ocurrido, buscaba que Cendales recibiera atención.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

13 de noviembre de 2025, 11:45 p. m.
Esto dijo el sobrino del conductor que murió linchado en Bogotá.
Esto dijo el sobrino del conductor que murió linchado en Bogotá. | Foto: Redes Sociales: Decko/Entérate/ Montaje: SEMANA

Tras la tragedia ocurrida en el suroccidente de Bogotá, cuando Mauricio Cendales Parra murió linchado por un grupo de motociclistas en Kennedy, su sobrino reveló un dato a Noticias Caracol que podría haber cambiado ese desenlace fatal en esa historia: días antes, la esposa del conductor había llamado a la Policía para pedir ayuda y solicitar que lo internaran por su estado de salud.

La familia asegura que esa llamada fue una alerta urgente. La mujer, que también está consternada por lo ocurrido, buscaba que Cendales recibiera atención porque, según sus allegados, en los últimos días había presentado cambios notorios en su comportamiento. Su pariente relató que ella había pedido apoyo directo.

Contexto: Alcalde Carlos Fernando Galán entrega versión sobre muerte a golpes de conductor en Bogotá

El sobrino, quien pidió a ese medio que su identidad no se revelara por amenazas que ha recibido desde que habló del caso, describió lo que venían viviendo como familia. Dijo que estaban “consternados” porque no esperaban lo que pasó y sabían que él estaba “presentando una situación de descontrol en su ánimo”.

Recordó que Cendales estaba en tratamiento, que un año antes había estado ingresado en una clínica y que, aunque solía vivir episodios difíciles, lograban calmarlo. “Uno le contradecía algo y de una vez cambiaba el genio”, explicó. Contó que normalmente le quitaban las llaves del vehículo para evitar que condujera si lo notaban inestable, algo que no lograron hacer antes del terrible hecho: “Anoche intentamos coger su vehículo, pero no pudimos”.

Contexto: Habló sobrino de conductor que murió linchado en Bogotá y soltó versión que le daría giro al caso: contó lo que le pasaba a su tío

También relató que esos cambios de ánimo aparecían de manera repentina: “Él estaba bien y de repente cambiaba el estado de ánimo”. Dijo que su tío vivía en el centro, en Chapinero, y que era comerciante. Aunque tenía dos hijas, no compartía tiempo con ellas.

La noche de los hechos

La secuencia que terminó en tragedia inició en la avenida 68 con avenida Américas. Videos muestran la camioneta manejada por Cendales realizando maniobras peligrosas y arrollando a varios motociclistas. A pesar de que en la zona había policías, el conductor siguió avanzando. En segundos, varios moteros comenzaron a perseguirlo.

Esa persecución avanzó durante varios kilómetros hasta llegar al barrio Nueva Castilla, en Kennedy. Allí, frente a un conjunto residencial, el vehículo quedó acorralado. Cendales perdió el control y chocó contra un puesto de comidas rápidas. En ese punto lo bajaron del carro y comenzaron a golpearlo.

Contexto: Qué delito le aplica a un conductor ebrio que provoque la muerte de una persona: estos son los grados de alcoholemia establecidos

Instantes después, uniformados lograron intervenir, dispersar a parte del grupo y trasladarlo a un centro médico. Sin embargo, confirmaron su fallecimiento más tarde por la gravedad de las heridas.

