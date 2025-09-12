Bogotá
Estaciones de TransMilenio y principales rutas para ir al Festival Cordillera este sábado y domingo en Bogotá
La Alcaldía de Bogotá dio a conocer las rutas de TransMilenio que estarán disponibles para salir y llegar al evento de manera fácil y sin contratiempos.
Durante este fin de semana, Bogotá vivirá la cuarta edición del Festival Cordillera que se llevará a cabo en el parque Metropolitano Simón Bolívar.
Este sábado 13 y domingo 14 de septiembre, miles de personas se darán cita en este lugar para disfrutar de música, artistas, actividades culturales y demás.
“TransMilenio se une una vez más a la fiesta de los sonidos latinoamericanos en el Festival Cordillera. Este 13 y 14 de septiembre, el Sistema te ayuda a llegar y salir de la cuarta edición del Festival”, dijo la alcaldía.
Los asistentes al Festival contarán con tres rutas especiales de TransMiZonal para facilitar el regreso a casa, los cuales se detallan en la siguiente pieza gráfica:
TransMilenio tendrá servicios troncales y zonales para facilitar la asistencia al Festival Cordillera de la siguiente manera:
Cierre de vías
Por motivo del Festival Cordillera, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres viales en algunos puntos de la ciudad durante este fin de semana.
Tramo vial, tipo de cierre, hora cierre y hora habilitación
- Avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, cierre total, de la calzada sur, 12:00 a. m. del 13 de septiembre a 06:00 a. m. del 15 de septiembre.
- Avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, cierre total, de la ciclorruta, costado sur, 12:00 a. m. del 13 de septiembre a 06:00 a. m. del 15 de septiembre.
- Avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, cierre total, de sendero peatonal en el costado sur, 12:00 a. m. del 13 de septiembre a 06:00 a. m. del 15 de septiembre.
- Glorieta avenida calle 63 por avenida carrera 60, carril lento en la conectante occidente – sur, 12:00 a. m. del 13 de septiembre a 06:00 a. m. del 15 de septiembre.
- Avenida carrera 60 entre la avenida calle 63 y la avenida calle 53, cierre total, de la calzada occidental, de 12:00 a. m. del 13 de septiembre a 06:00 a. m. del 15 de septiembre
- Avenida carrera 60 entre la avenida calle 63 y la avenida calle 53, cierre total, de la ciclorruta en el costado Occidental, 12:00 a. m. del 13 de septiembre a 06:00 a. m. del 15 de septiembre.
- Avenida carrera 60 entre la avenida calle 63 y la avenida calle 53, cierre total, del sendero peatonal en el costado Occidental, 12:00 a. m. del 13 de septiembre a 06:00 a. m. del 15 de septiembre.
- Avenida carrera 60 entre la transversal 59A y la avenida calle 63, cierre total, de la calzada oriente, 12:00 a. m. del 13 de septiembre a 06:00 a. m. del 15 de septiembre.
- Avenida calle 53 entre avenida carrera 60 y carrera 66A, cierre del carril norte de la calzada norte, 12:00 a. m. del 13 de septiembre a 06:00 a. m. del 15 de septiembre.
