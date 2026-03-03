Bogotá

Feria de empleo exclusiva para mujeres en Bogotá este 4 de marzo: los requisitos para acceder a más de 200 vacantes disponibles

También hay unidades móviles en la ciudad para que las personas se postulen a miles de vacantes disponibles sin necesidad de desplazarse largas distancias.

Redacción Nación
3 de marzo de 2026, 7:01 p. m.
La feria del empleo ofrece diversas vacantes para todo tipo de perfil
La feria del empleo ofrece diversas vacantes para todo tipo de perfil Foto: Getty Images

El miércoles 4 de marzo se realizará una feria de empleo exclusiva para las mujeres de Bogotá que buscan un nuevo trabajo. Según informó la Alcaldía, “la estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) conmemora el Día Internacional de la Mujer con oportunidades laborales especiales”.

La feria de empleo con enfoque de género se estará llevando a cabo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde las mujeres podrán acceder a los detalles de al menos 200 trabajos diferentes que están en busca de personal con educación media, técnicos o tecnólogos, además de puestos para aquellas que hayan cursado una carrera profesional.

El evento tendrá lugar en la sede de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, en la carrera 13 # 27-00, en el Edificio Bochica, local 12.

hoja de vida
Las mujeres deben presentar su hoja de vida y otros documentos clave para iniciar procesos en la feria. Foto: Stock

Requisitos para la feria de empleo para mujeres

  • Hoja de vida actualizada.
  • Copia de cédula de ciudadanía.
  • Copia certificados laborales.
  • Si es víctima del conflicto armado, adjuntar certificado de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.
  • Copia del Permiso de Protección Temporal (PPT), solo para personas extranjeras.
Oportunidades laborales y de formación: Bavaria amplía convocatorias en 2026

Al mismo tiempo, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico aseguró que del 2 al 7 de marzo hay alrededor de 8.607 vacantes para los bogotanos, en varios sectores.

Bogotá

Buscar trabajo
La feria es un proyecto de la administración para conmemorar el día de la mujer. Foto: Getty Images

La mayoría de esos puestos, que hacen parte de un proyecto de la administración distrital, están dirigidos para las personas que tienen una educación media, pese a que también hay oportunidades para los técnicos, tecnólogos y profesionales. “Esta amplia oferta laboral está diseñada tanto para quienes buscan su primer empleo como para quienes desean cambiar, crecer o retomar su vida laboral“, amplía la Secretaría en su página oficial.

“Con el propósito de llegar a todos los rincones de la ciudad y facilitar la postulación sin que las personas deban desplazarse lejos de su casa, la entidad distrital llevará la Unidad Móvil de Empleo del 2 al 7 de marzo al Centro de Desarrollo Comunitario Bellavista (calle 38 Sur #94C-29)“, anunció la entidad distrital. ”La atención será de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y el sábado, de 8:00 a. m. a 12:00 m. Allí, las personas podrán registrar su hoja de vida, recibir orientación laboral y conocer las vacantes disponibles, de manera gratuita“.

