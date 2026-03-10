Fuertes lluvias en Bogotá generan represamiento vehicular en estas zonas de la capital este martes, 10 de marzo

Las lluvias no paran en la ciudad de Bogotá. En los últimos días se han registrado fuertes precipitaciones en gran parte de la capital, donde algunas zonas se han inundado y en otras ha caído granizo.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) reportó nuevas condiciones climáticas este martes 10 de marzo en diferentes localidades.

Las vías alternas que pueden tomar tras nuevo cierre en la avenida Caracas que afecta a conductores en Bogotá

Se presentan lluvias de variada intensidad en sectores de las localidades de:

Teusaquillo.

Barrios Unidos.

Usaquén.

Suba.

Engativá.

Chapinero.

Fontibón.

Puente Aranda.

Los Mártires.

La Candelaria.

Santa Fe.

San Cristóbal.

La Secretaría de Tránsito dio a conocer que, debido a las lluvias, se registra unfuerte represamiento vehicular en la av. El Dorado con carrera 40, sentido oriente-occidente.

“No se registran siniestros viales ni encharcamientos que influyan en el tránsito. Seguimos monitoreando las condiciones en la ciudad”, detalló la entidad, quien invitó a la ciudadanía a seguir las actualizaciones de la movilidad en sus redes sociales.

El Idiger emitió las siguientes recomendaciones ante las lluvias en Bogotá: