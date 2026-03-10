Fuertes lluvias en Bogotá generan represamiento vehicular en estas zonas de la capital este martes, 10 de marzo

Las lluvias no paran en la ciudad de Bogotá. En los últimos días se han registrado fuertes precipitaciones en gran parte de la capital, donde algunas zonas se han inundado y en otras ha caído granizo.
El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) reportó nuevas condiciones climáticas este martes 10 de marzo en diferentes localidades.
Se presentan lluvias de variada intensidad en sectores de las localidades de:
- Teusaquillo.
- Barrios Unidos.
- Usaquén.
- Suba.
- Engativá.
- Chapinero.
- Fontibón.
- Puente Aranda.
- Los Mártires.
- La Candelaria.
- Santa Fe.
- San Cristóbal.
La Secretaría de Tránsito dio a conocer que, debido a las lluvias, se registra unfuerte represamiento vehicular en la av. El Dorado con carrera 40, sentido oriente-occidente.
“No se registran siniestros viales ni encharcamientos que influyan en el tránsito. Seguimos monitoreando las condiciones en la ciudad”, detalló la entidad, quien invitó a la ciudadanía a seguir las actualizaciones de la movilidad en sus redes sociales.
El Idiger emitió las siguientes recomendaciones ante las lluvias en Bogotá:
- Estar atento a la información proveniente de los canales oficiales de las entidades distritales como las Juntas de Acción Comunal y Entidades Operativas (Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil, Fuerzas Militares y Policía), sobre condiciones de riesgo que se puedan presentar durante esta temporada.
- Organizar y monitorear los riachuelos o canales cercanos a la comunidad, verificando el cambio de nivel y notificándose bien sea por niveles muy bajos o por niveles muy altos; si vive en zona de ladera, verifique cualquier cambio en el terreno y avise.
- Revisar las capacidades locales en materia de elementos (herramientas) y recurso humano de su comunidad, que puedan servir de apoyo en algún momento para el control de incendios de cobertura vegetal u otra acción asociada.
- Evitar actividades en las que se incluya de una u otra forma el manejo del fuego. Las condiciones secas esperadas asociadas a la estacionalidad, sumadas a una condición de viento fuerte, pueden propagar rápidamente un conato de incendio.