La Fundación Santa Fe envió una comunicación oficial vía correo electrónico a los profesores afiliados al magisterio informándoles que, a partir del próximo 31 de julio, ya no les prestará servicios médicos a los maestros por cuenta de la finalización de los contratos con la Fiduprevisora . La misiva fue publicada por W Radio.

“Lamentamos informarles que, a partir del 31 de julio , se termina el contrato con Fiduciaria La Previsora por lo que no es posible continuar con la atención a los afiliados al Magisterio” , señala el comunicado a los pacientes.

Las molestias vienen de antes

Las molestias de los maestros por cuenta de las fallas del nuevo modelo de prestación de servicios de salud no es nueva. De hecho, el pasado jueves, 17 de julio, varios grupos de maestros se tomaron las calles de Bogotá para protestar contra lo que califican como un grave deterioro en la prestación de servicios de salud para el magisterio.

| Foto: Archivo particular

Protesta de maestros en Bogotá. | Foto: Archivo particular

Los docentes realizaron un paro de 24 horas, exigiendo garantías frente al nuevo modelo de salud Fomag, el cual — según denuncian — no se está cumpliendo, y reclamaron por la presunta indiferencia de la Fiduprevisora , entidad encargada de ejecutar el sistema.

Aura Nelly Daza, presidenta de la ADE, expresó que aunque el gremio ha respaldado el modelo en papel, la implementación es caótica. “Todavía, los maestros y maestras de Bogotá no saben cuáles son las IPS que los van a atender, ni tampoco su red de urgencias. Además, no pueden agendar citas médicas porque los prestadores aseguran que la Fiduprevisora no ha hecho los pagos”, aseguró.