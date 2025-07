Maestros protestan en Bogotá por fallas en el nuevo modelo de salud del magisterio y exigen respuestas a la Fiduprevisora

Los docentes realizan un paro de 24 horas, exigiendo garantías frente al nuevo modelo de salud Fomag, el cual —según denuncian— no se está cumpliendo, y reclamaron por la presunta indiferencia de la Fiduprevisora , entidad encargada de ejecutar el sistema.

“Todavía, los maestros y maestras de Bogotá no saben cuáles son las IPS que los van a atender, ni tampoco su red de urgencias. Además, no pueden agendar citas médicas porque los prestadores aseguran que la Fiduprevisora no ha hecho los pagos”, aseguró.