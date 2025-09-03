Paro de profesores de 72 horas en el Eje Cafetero: marchas en Pereira, Armenia y Manizales

Desde este miércoles 3 de septiembre y durante 72 horas, los docentes del Eje Cafetero realizarán un paro ante las fallas del sistema de salud del magisterio que se viene presentando desde semanas atrás.

De acuerdo con las quejas, los profesores manifiestan incumplimientos en algunos servicios médicos y asistenciales, seguridad y salud en el trabajo, así como también las prestaciones sociales y el modelo de salud Fomag.

“Por estas razones, las tres Juntas Directivas convocamos al ‘paro regional por la salud y la vida del magisterio y sus familias’ para los días 3, 4 y 5 de septiembre”, mencionaron desde el Sindicato de Educadores de Caldas (Educal).

Así las cosas, durante estos tres días se tiene prevista suspensión de clases en las instituciones públicas de la ciudad de Pereira, Armenia y Manizales, con el fin de hacer presión al Gobierno nacional.

Las manifestaciones se realizan ante las fallas del sistema de salud del magisterio. (Imagen de referencia). | Foto: Aymer Andrés Álvarez

Por el momento, las diferentes secretarías de Educación de cada municipio no han emitido alguna información que detalle lo que pasará con los estudiantes afectados.

Lo cierto es que los maestros han programado actividades en varios municipios de las capitales del Eje Cafetero, así como también tienen previsto realizar un viaje a Bogotá para hacer presión al Gobierno frente a esta situación.

Miércoles, 3 de septiembre

A partir de las 9:00 de la mañana los docentes entrarán a cese de actividades y se tomarán el sector de La Romelia, en Dosquebradas, Risaralda, donde se reunirán con delegados de los tres departamentos.

Mientras que en Manizales se realiza una marcha desde el Parque del Agua que recorrerá la carrera 23 hasta llegar al parque de Los Fundadores para luego pasar por el centro hasta finalmente llegar sobre el mediodía a la Plaza de Bolívar.

Jueves, 4 de septiembre

Este día será clave en medio del paro debido a que las tres delegaciones de sindicatos tienen previsto realizar una concentración a las afueras de las instalaciones de la Fiduprevisora por lo que viajarán a Bogotá en la noche del miércoles.

Mientras que en Manizales y Pereira habrá diferentes marchas y actividades culturales donde también harán presencia en la sede de la Fiduprevisora o las instalaciones del Fomag.

Viernes, 5 de septiembre

Para finalizar este paro de 72 horas, los maestres tienen programado realizar asambleas en varios municipios para dar a conocer las medidas que se tomarán para la próxima semana.