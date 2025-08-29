Confidenciales
La molestia de los maestros con el ministro de Educación, Daniel Rojas, por declaraciones sobre el Fomag
Rojas hizo unas afirmaciones durante el más reciente consejo de ministros que causaron el malestar.
Los maestros y funcionarios del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), están molestos con el ministro de Educación, Daniel Rojas, por el supuesto desconocimiento que tiene sobre la implementación del modelo de salud, a pesar de hacer parte del consejo directivo.
Según Rojas, no existe red para la atención primaria, cuando en realidad, según Aldo Cadena, vicepresidente del Fomag, los docentes pueden elegir libremente la IPS de su preferencia. Además, Rojas dijo que persiste la intermediación, y eso generó molestia porque actualmente más de 2.500 IPS integran la red de atención.
Aunque el modelo tiene problemas, Rojas dijo que “persisten las quejas de los maestros frente a que no hay elección libre de ellos y de sus familias de escoger la IPS de su predilección o la que más cercana esté a su hogar, y no se ha roto la cápita aún como fue su instrucción para que pueda haber una libre oferta para la prestación”.
Por esa razón, Cadena y los maestros creen que el ministro está pasando por alto el esfuerzo realizado para mejorar la atención y reducir las PQRS.