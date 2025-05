Habla mamá de niña presuntamente abusada por Freddy Castellanos en jardín del ICBF: reveló cómo llegó el profesor al salón

Sigue la consternación en Bogotá por el abuso sexual del que, presuntamente, fueron víctimas algunos niños de un hogar infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá.

Katherine, mamá de otra de las niñas de tres años que habría sido abusada, entregó su testimonio y contó detalles de lo que ocurrió con su hija. En diálogo con la emisora Caracol Radio, la mujer explicó que en un primer momento la niña tuvo una profesora, todo iba muy bien en ese momento.

Al parecer, el sujeto se aprovechaba de los niños al interior del baño. | Foto: Getty Images

Sin embargo, poco después les informaron que la docente tenía muchos niños a cargo y, por lo mismo, iba a llegar alguien nuevo para ayudarla y estar al frente de los menores. Nunca les especificaron si se trataba de un hombre o una mujer, pero esto derivó en el arribo de Freddy Castellanos, el señalado abusador.

“La coordinadora dijo que él había trabajado con ella, que era buen docente y que lo recomendaba. (…) Y así pasaron los días y los días”, comentó.

En ese momento, su hija le comenzó a decir que no quería ir más al jardín, algo que por supuesto le despertó alguna preocupación. “La niña me decía: ‘Por favor, mamá, no me lleves al jardín’”, indicó.

Pese a las súplicas de su hija, ella se vio obligada a seguirla enviando porque no sabía lo que estaba pasando y, además, es mamá cabeza de hogar, por lo que tenía que salir a trabajar. “Yo como mamá no le presté atención”, dijo entre lágrimas.

La situación ha encendido las alarmas en las autoridades. | Foto: Semana

“Uno se siente culpable porque muchas veces uno de mamá no escucha a sus hijos, y más niños menores de tres años. Dentro de mí yo digo: ¿Por qué no escuché? (…) Ella se me colgaba en el cuello y me decía que no quería ir“, señaló.

Poco después, las señales fueron aumentando hasta el punto de que su hija no se sentía cómoda con ella en el baño, por lo que le pedía que se saliera. Todo siguió así hasta que una mamá les comunicó a otros padres lo que le había dicho la pequeña acerca de un ‘juego' con el profesor Freddy.

“Ahí mismo se me vino todo a la cabeza. Yo ya venía pensando en lo que mi hija me había manifestado y le pedí a Dios que me ayudara para que no fuera mi hija”, expresó.

Tras el aviso de la otra mamá, Katherine se acercó a su hija y le hizo algunas preguntas, allí la menor le contó que el hombre le daba besos. “Le daba besos en la cara y le tocaba el cuerpo”, explicó.

Desde el colegio y pese a que ya se conoció todo lo que habría sucedido en el baño, nunca les dieron alguna respuesta y hasta pusieron en duda los testimonios de las víctimas. Afortunadamente, según dijo, su hija se encuentra bien pese a lo que ha tenido que vivir.

“Es injusto esto, un niño de tres años no miente, hay que creerle a nuestros hijos, ellos dicen la verdad siempre”, complementó.