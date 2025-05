Presidente Petro se pronunció sobre el caso de Freddy Castellanos, presunto abusador de niños en jardín del ICBF; esto dijo

En una intervención desde el congreso de Fedemunicipios en Cartagena, Petro habló sobre la justicia restaurativa y comparó este caso con el de la influencer Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, quien se encuentra en prisión por causar daños al sistema TransMilenio. Según dijo el mandatario, Castellanos sí debe estar en la cárcel, mientras que la influencer, no.

“El delincuente que repare a la víctima, que restaure a la víctima, como Epa, no digo que no sea delincuente, rompió un vidrio público, pero lo puso nuevo. En una justicia restaurativa la madre de familia no está presa, está preso un criminal”, expresó Petro.