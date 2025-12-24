¿Hay ciclovía en Bogotá este jueves 25 de diciembre del 2025?

La Alcaldía de Bogotá informó que este jueves festivo, 25 de diciembre de 2025, la tradicional ciclovía que se realiza en la ciudad estará funcionando en su horario habitual.

La actividad, que se desarrolla por las principales vías de la ciudad, estará disponible entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m. para quienes deseen movilizarse en bicicleta, trotar, caminar o realizar actividades al aire libre.

Levantan pico y placa en Bogotá: fechas y horarios en los que no habrá restricción para los capitalinos

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) señaló que la programación de la ciclovía también se mantiene para el domingo 28 de diciembre, fecha en la que operará habitualmente.

Ciclovía en Bogotá. Foto: Captura de pantalla tomada del portal idrd

De acuerdo con la entidad, esta iniciativa continúa siendo uno de los principales espacios de encuentro ciudadano en Bogotá, con una red de corredores que alcanza los 127,69 kilómetros interconectados.

El Idrd “invita a todos los bogotanos y bogotanas a disfrutar de la ciclovía de Bogotá y a usar la bicicleta, así como otras formas de movilidad activa, como opciones de transporte amigable con el medio ambiente”.

Durante las jornadas de domingos y festivos, los participantes pueden acceder a actividades de recreación gratuita orientadas a la salud física y mental, así como a espacios que promueven la integración entre ciudadanos de distintas edades y condiciones socioeconómicas.

En cuanto a la programación de fin de año, el Idrd informó que el próximo jueves 1 de enero de 2026 no habrá servicio de ciclovía en Bogotá.

La operación se reanudará el domingo 4 de enero de 2026, en su horario habitual de 7:00 a. m. a 2:00 p. m., retomando el funcionamiento regular de la actividad para el nuevo año.

La entidad recordó que, además del uso recreativo, la ciclovía se ha consolidado como una alternativa de movilidad activa para miles de habitantes que emplean la bicicleta y otros medios no motorizados como opción de desplazamiento en la ciudad.