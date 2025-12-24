Bogotá

¿Hay ciclovía en Bogotá este jueves 25 de diciembre del 2025?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte confirmó la noticia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

25 de diciembre de 2025, 2:18 a. m.
Ciclovía en Bogotá.
Ciclovía en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía de Bogotá informó que este jueves festivo, 25 de diciembre de 2025, la tradicional ciclovía que se realiza en la ciudad estará funcionando en su horario habitual.

La actividad, que se desarrolla por las principales vías de la ciudad, estará disponible entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m. para quienes deseen movilizarse en bicicleta, trotar, caminar o realizar actividades al aire libre.

Levantan pico y placa en Bogotá: fechas y horarios en los que no habrá restricción para los capitalinos

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) señaló que la programación de la ciclovía también se mantiene para el domingo 28 de diciembre, fecha en la que operará habitualmente.

La alcaldía de Bogotá anuncia importantes medidas ante las marchas del 21 de abril, pero ¿qué sucederá con la ciclovía que tantos esperan cada fin de semana?
Ciclovía en Bogotá. Foto: Captura de pantalla tomada del portal idrd

De acuerdo con la entidad, esta iniciativa continúa siendo uno de los principales espacios de encuentro ciudadano en Bogotá, con una red de corredores que alcanza los 127,69 kilómetros interconectados.

Bogotá

Pánico en Bogotá por persecución que terminó en balacera: una persona murió y dos fueron capturadas

Bogotá

En Bogotá, conductor de carro se metió a la cicloruta y en contravía: así reaccionó mientras lo grababan

Nación

CNE se pronuncia tras el intento de atraco al magistrado Álvaro Hernán Prada en Bogotá: estos son los detalles del caso

Vehículos

Evite multas: así regirá el pico y placa en Bogotá este miércoles 24 de diciembre, día de Navidad

Bogotá

Capturan a cinco menores tras intento de robo de un carro en Bogotá: así ocurrió todo

Bogotá

Habla mamá de mujer que tenía disfraz azul cuando asesinaron a Jaime Esteban Moreno: contó lo último que le dijo y reveló amenazas

Bogotá

El susto que se llevaron los bogotanos: hallan cuerpo sin vida de un hombre debajo de un puente de TransMilenio

Cúcuta

Cúcuta recibió importante reconocimiento por su ciclovía en la promoción de los hábitos y estilos de vida saludables

Nación

Ciclovía Alternativa del 5 de octubre en Bogotá: cómo funcionará, dónde se realizará y más

Bogotá

Ciclovía en Bogotá este jueves, 7 de agosto de 2025: conozca los horarios y rutas

El Idrd “invita a todos los bogotanos y bogotanas a disfrutar de la ciclovía de Bogotá y a usar la bicicleta, así como otras formas de movilidad activa, como opciones de transporte amigable con el medio ambiente”.

Durante las jornadas de domingos y festivos, los participantes pueden acceder a actividades de recreación gratuita orientadas a la salud física y mental, así como a espacios que promueven la integración entre ciudadanos de distintas edades y condiciones socioeconómicas.

En cuanto a la programación de fin de año, el Idrd informó que el próximo jueves 1 de enero de 2026 no habrá servicio de ciclovía en Bogotá.

La operación se reanudará el domingo 4 de enero de 2026, en su horario habitual de 7:00 a. m. a 2:00 p. m., retomando el funcionamiento regular de la actividad para el nuevo año.

La entidad recordó que, además del uso recreativo, la ciclovía se ha consolidado como una alternativa de movilidad activa para miles de habitantes que emplean la bicicleta y otros medios no motorizados como opción de desplazamiento en la ciudad.

Mas de Bogotá

Las nuevas rutas ciclísticas estarán disponibles en una aplicación móvil que informa sobre trayectos y servicios.

¿Hay ciclovía en Bogotá este jueves 25 de diciembre del 2025?

Balacera en el centro de Bogotá.

Pánico en Bogotá por persecución que terminó en balacera: una persona murió y dos fueron capturadas

El carro invadiendo la cicloruta en Bogotá.

En Bogotá, conductor de carro se metió a la cicloruta y en contravía: así reaccionó mientras lo grababan

El intento de robo quedó registrado en cámaras de seguridad.

CNE se pronuncia tras el intento de atraco al magistrado Álvaro Hernán Prada en Bogotá: estos son los detalles del caso

Así funciona la medida de pico y placa en la capital del país para este martes.

Evite multas: así regirá el pico y placa en Bogotá este miércoles 24 de diciembre, día de Navidad

Captura de los cinco menores en Bogotá.

Capturan a cinco menores tras intento de robo de un carro en Bogotá: así ocurrió todo

Kleidymar Fernández Sulbarán y Jaime Esteban Moreno.

Habla mamá de mujer que tenía disfraz azul cuando asesinaron a Jaime Esteban Moreno: contó lo último que le dijo y reveló amenazas

La investigación sobre las causas de muerte quedó a cargo del CTI.

El susto que se llevaron los bogotanos: hallan cuerpo sin vida de un hombre debajo de un puente de TransMilenio

Cortes de agua

Cortes de agua en Bogotá para este martes, 23 de diciembre: horarios y barrios afectados

Terminal de Transporte de Bogotá

Terminal de Transporte de Bogotá anuncia medidas cruciales para los viajeros en los últimos días del año

Noticias Destacadas