Hombre murió cuando participaba en la Carrera Allianz 15K Bogotá 2025: esta es su identidad

Una tragedia se presentó en la Carrera Allianz 15K Bogotá, que se realizó durante este domingo 19 de octubre. Uno de los participantes lamentablemente murió después de presentar complicaciones de salud.

La noticia fue confirmada por Correcaminos de Colombia, uno de los organizadores del evento. Por medio de un comunicado, se identificó a la persona fallecida y se informó en qué momento se dio todo.

A los pocos segundos de la emergencia llegó la ambulancia y lo trasladó hasta un centro médico. | Foto: Captura de video: @rtx876589 / API

“El participante Javier Enrique Suárez, a la altura del kilómetro 12, sufrió un colapso súbito durante la competencia“, dice la misiva.

Los organizadores indicaron que una vez ocurrió el suceso, se prestaron los servicios de atención y emergencia de manera inmediata, pero lastimosamente no se pudo hacer nada después de que fuera trasladado hasta un centro médico.

“Efectuadas las maniobras previas de reanimación inmediatas, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital San José Infantil, donde lamentablemente falleció“, agregó el comunicado.

De hecho, a través de redes sociales se conoció un video que muestra los momentos de pánico que se vivieron.

Este fue el comunicado emitido por los organizadores del evento. | Foto: Correcaminos de Colombia

En el audiovisual se ve al hombre en el suelo, mientras que una persona le realiza las maniobras de reanimación. Allí se observa a algunos auxiliares de Policía y otros participantes.

En ese momento, de acuerdo con el video, apareció la ambulancia en la que subieron a Suárez y lo llevaron hasta el hospital, donde no se pudo hacer nada y terminó perdiendo la vida.

Los organizadores del evento, en el comunicado, lamentaron lo sucedido y se solidarizaron con los allegados de la víctima.

“Correcaminos de Colombia y la Carrera Allianz 15 Bogotá 2025 lamentan profundamente el fallecimiento del señor Javier Enrique Suárez, y ofrecen sus más sinceras condolencias a sus familiares y amigos“, concluye el documento.

Este no es el primer caso de este tipo que se presenta en los últimos meses en Bogotá. El pasado mes de julio se corrió la Media Maratón y, lamentablemente, un hombre también murió.