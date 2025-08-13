Suscribirse

BOGOTÁ

Intento de robo de camioneta en Bogotá dejó un muerto y un capturado: la Policía entregó detalles

El hecho se registró en el barrio Castilla, localidad de Kennedy.

Redacción Semana
13 de agosto de 2025, 9:29 p. m.
Momento del levantamiento del cuerpo del presunto delincuente. | Foto: Pantallazos de videos de la cuenta en X: @PasaenBogota

Los ladrones no dan tregua en la capital del país. En las últimas horas se presentó un intento de hurto de una camioneta en el barrio Castilla, localidad de Kennedy.

De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Bogotá, en horas de la madrugada de este miércoles, 13 de agosto, el conductor de una camioneta fue abordado por dos sujetos que portaban armas de fuego.

Luego se ser bajado de la camioneta en medio de amenazas, los presuntos delincuentes se dieron a la fuga, con tan mala suerte que fueron interceptados por la Policía en otro barrio, dando de baja a uno de los individuos, mientras otro fue capturado.

Contexto: A conductor lo bajaron de su carro en concurrida vía de Bogotá para robarlo a plena luz del día; vea cómo pasó

“Gracias a la alerta oportuna del propietario de la camioneta se realiza seguimiento a través del dispositivo GPS con la empresa de seguridad privada, por medio de motorizados, quienes dan aviso a unidades adscritas al grupo Unipol de la Policía nacional, activando el plan candado, logrando interceptar el vehículo en el barrio Remanso, localidad de Puente Aranda”, dijo el mayor Diego Rojas, comandante Estación de Policía Puente Aranda.

De acuerdo al oficial Rojas, una vez los delincuentes se percataron que estaban siendo seguidos por los policías, envistieron a los uniformados con la camioneta que minutos antes habían hurtado.

Contexto: Ladrones sometieron a un par de abuelos en Bogotá y les sacaron hasta muestras de orina: así ocurrió todo

Debido a esto se neutraliza a una de estas personas que estaría vinculada en el hecho, logrando la captura de uno de los responsables, el cual es dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, agregó el mayor Rojas.

En videos compartidos a través de la cuenta en la red social X @PasaenBogota, se observa que, al lugar donde fue recuperada la camioneta llegaron personas cercanas al presunto delincuente que fue dado de baja por las autoridades, e intentaron agredir a uniformados que llevaban a cabo el levantamiento del cuerpo.

