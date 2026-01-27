Bogotá

¿Lloverá este miércoles 28 de enero? Entregan pronóstico del clima en Bogotá

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático dio a conocer el informe.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

28 de enero de 2026, 12:14 a. m.
Las autoridades piden a los capitalinos cuidarse y estar preparados para lluvias.
Las autoridades piden a los capitalinos cuidarse y estar preparados para lluvias. Foto: Getty Images

Durante los últimos días, la ciudad de Bogotá ha registrado fuertes lluvias en diferentes zonas de la capital donde se han presentado múltiples encharcamientos e inundaciones.

Por lo tanto, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) entregó el informe de cómo estará el clima en Bogotá para este miércoles 28 de enero de 2026.

De acuerdo con la entidad, en horas de la madrugada se espera que predomine el tiempo seco, aunque estaría mayormente nublado. Mientras que en la mañana se prevé que el clima continúe igual, pero entre parcial y nublado.

Además, la temperatura mínima sería de 12 °C y probablemente alcance hasta los 18 °C. No se descarta que haya lluvias durante este miércoles.

Fuertes lluvias en Bogotá.
Fuertes lluvias en Bogotá. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil: @BogotaTransito

El Idiger emitió las siguientes recomendaciones ante el pronóstico del clima:

  • Estar atento a la información proveniente de los canales oficiales de las entidades distritales como las Juntas de Acción Comunal y Entidades Operativas (Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil, Fuerzas Militares y Policía), sobre condiciones de riesgo que se puedan presentar durante esta temporada.
  • Organizar y monitorear los riachuelos o canales cercanos a la comunidad, verificando el cambio de nivel y notificándose bien sea por niveles muy bajos o por niveles muy altos; si vive en zona de ladera, verifique cualquier cambio en el terreno y dé aviso.
  • Verificar las capacidades locales en materia de elementos (herramientas) y recurso humano de su comunidad, que puedan servir de apoyo en algún momento para el control de incendios de cobertura vegetal u otra acción asociada.
  • Evitar actividades en las que se incluya de una u otra forma el manejo del fuego. Las condiciones secas esperadas asociadas a la estacionalidad, sumadas a una condición de viento fuerte, pueden propagar rápidamente un conato de incendio.

