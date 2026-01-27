¿Lloverá este miércoles 28 de enero? Entregan pronóstico del clima en Bogotá

Durante los últimos días, la ciudad de Bogotá ha registrado fuertes lluvias en diferentes zonas de la capital donde se han presentado múltiples encharcamientos e inundaciones.

Por lo tanto, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) entregó el informe de cómo estará el clima en Bogotá para este miércoles 28 de enero de 2026.

De acuerdo con la entidad, en horas de la madrugada se espera que predomine el tiempo seco, aunque estaría mayormente nublado. Mientras que en la mañana se prevé que el clima continúe igual, pero entre parcial y nublado.

Además, la temperatura mínima sería de 12 °C y probablemente alcance hasta los 18 °C. No se descarta que haya lluvias durante este miércoles.

Fuertes lluvias en Bogotá. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil: @BogotaTransito

El Idiger emitió las siguientes recomendaciones ante el pronóstico del clima: