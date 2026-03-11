Bogotá

Mujeres de San Cristóbal podrán postularse a convocatoria para acceder a licencia de conducción y ampliar sus oportunidades laborales

Estos son los requisitos y las fechas clave para hacer parte del programa.

Redacción Semana
11 de marzo de 2026, 7:16 p. m.
El programa busca fortalecer las capacidades laborales de las mujeres de San Cristóbal.
En la localidad de San Cristóbal se abrieron convocatorias destinadas a las mujeres que estén en busca de acceder a una licencia de conducción. Hay 80 cupos para aquellas que quieran fortalecer sus oportunidades laborales mediante la conducción de un vehículo.

Curso y licencia de conducción gratis para mujeres: estos son los requisitos para acceder al beneficio

Las mujeres que estén interesadas pueden postularse a la convocatoria entre el viernes 13 y el sábado 14 de marzo.

“Esta estrategia hace parte del compromiso de la administración local por promover el empoderamiento femenino y generar más oportunidades de crecimiento personal y profesional para las mujeres del territorio“, asegura la Alcaldía de Bogotá en un comunicado compartido este miércoles, 11 de marzo.

“La convocatoria contará con 80 cupos disponibles y busca brindar herramientas que contribuyan a ampliar sus oportunidades laborales“, amplía la administración en el informe oficial.

Fechas y puntos de atención para la inscripción a la convocatoria

El viernes 13 de marzo, las mujeres podrán acercarse a:

  • La Manzana de Cuidado Juan Rey, ubicada en la calle 72 A bis sur # 13 – 21 este, en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
  • Manzana de Cuidado del SuperCADE 20 de Julio, en la carrera 5 A # 30 C – 20 Sur, de 11 de la mañana a 1:30 de la tarde.
  • Y al Auditorio de la Alcaldía Local de San Cristóbal, en la avenida 1 de Mayo # 1 - 40 Sur, de 11 de la mañana a las 3 de la tarde.

El sábado 14 de marzo, este es el punto de inscripciones

En la avenida Primera de Mayo con carrera 10, las mujeres interesadas podrán presentarse desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía.

Mujer manejando, mujer conduciendo.
Las mujeres podrán postularse el viernes 13 y el sábado 14 de marzo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Documentos para postularse a la convocatoria

De acuerdo con la información de la Alcaldía, estos son los requisitos para poder ser elegidas en el programa.

  • Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la postulante.
  • Ser mujer y encontrarse entre los 18 y 55 años de edad.
  • Carta de intención.
  • Recibo de servicio público de gas (vigencia menor a 60 días).
  • Copia del puntaje del Sisbén categoría A, B o C hasta C8.
  • Formato de inscripción debidamente diligenciado.
  • Certificado de residencia en la localidad de San Cristóbal expedido por la Alcaldía Local.
  • Certificado SIMIT (no mayor a 30 días) que indique estar a paz y salvo por multas e infracciones de tránsito.
  • Copia de la licencia de conducción categoría C1.

“Es importante tener en cuenta que no habrá subsanación ni recepción de documentos incompletos, por lo que los documentos se recibirán únicamente el día de la convocatoria y solo se aceptará documentación completa para garantizar la inscripción“, determina la Alcaldía.