Ojo al dato: ¿habrá ciclovía en Bogotá este 1 de enero de 2026?

Cientos de ciudadanos en Bogotá cada domingo o festivo salen a las calles de la ciudad a hacer deporte en medio de la ciclovía que se implementa en varios puntos de la capital.

Sin embargo, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) dio a conocer que este jueves 1 de enero de 2026 no hay servicio de la ciclovía de Bogotá.

“Esta cita imperdible con la bicicleta y otros modos de movilidad alternativa regresa el domingo 4 de enero de 2026, en sus horarios habituales de 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.”, detalló la entidad en sus redes sociales.

Ciclovía en Bogotá. Foto: Guillermo Torres / Semana

Por motivos de las celebraciones de inicio de año, tampoco habrá servicio en los puntos de Escuela de la Bici este 1 de enero, mientras que el resto de los siguientes días estará funcionando en su horario habitual.

“La Escuela de la Bici se toma un breve descanso por fin de año y vuelve con toda la energía para seguir formando ciclistas en 2026″, indicó el IDRD.

Recomendaciones para el tránsito y disfrute de la Ciclovía de Bogotá