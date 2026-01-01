Bogotá

Ojo al dato: ¿habrá ciclovía en Bogotá este 1 de enero de 2026?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá hizo un pronunciamiento al respecto.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

1 de enero de 2026, 12:37 p. m.
Muchos ciudadanos se preguntan si podrán disfrutar de un domingo ciclístico en Bogotá este 1 de enero de 2026.
Muchos ciudadanos se preguntan si podrán disfrutar de un domingo ciclístico en Bogotá este 1 de enero de 2026. Foto: Captura de pantalla tomada del portal idrd

Cientos de ciudadanos en Bogotá cada domingo o festivo salen a las calles de la ciudad a hacer deporte en medio de la ciclovía que se implementa en varios puntos de la capital.

Sin embargo, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) dio a conocer que este jueves 1 de enero de 2026 no hay servicio de la ciclovía de Bogotá.

Primer temblor de 2026 en Colombia: epicentro y magnitud del sismo de este 1 de enero

“Esta cita imperdible con la bicicleta y otros modos de movilidad alternativa regresa el domingo 4 de enero de 2026, en sus horarios habituales de 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.”, detalló la entidad en sus redes sociales.

Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
Ciclovía en Bogotá. Foto: Guillermo Torres / Semana

Por motivos de las celebraciones de inicio de año, tampoco habrá servicio en los puntos de Escuela de la Bici este 1 de enero, mientras que el resto de los siguientes días estará funcionando en su horario habitual.

“La Escuela de la Bici se toma un breve descanso por fin de año y vuelve con toda la energía para seguir formando ciclistas en 2026″, indicó el IDRD.

Recomendaciones para el tránsito y disfrute de la Ciclovía de Bogotá

  • Los funcionarios del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) que prestan servicios en la ciclovía de Bogotá no solicitan elementos personales.
  • Los funcionarios del IDRD que prestan servicios en la ciclovía de Bogotá no lo persuaden para que se desplace a lugares alejados.
  • Los funcionarios del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) que prestan servicios en la Ciclovía de Bogotá no solicitan en ningún momento que entregue la bicicleta o que se la preste por algún motivo.
  • Si usted identifica a personal con prendas institucionales del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) las cuales le ofertan cursos, promociones, elementos deportivos, entre otros, verifique la veracidad de la información, ya que estas campañas no se realizan sin autorización del IDRD.

