Ojo al dato: ¿habrá ciclovía en Bogotá este 1 de enero de 2026?

Cientos de ciudadanos en Bogotá cada domingo o festivo salen a las calles de la ciudad a hacer deporte en medio de la ciclovía que se implementa en varios puntos de la capital.
Sin embargo, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) dio a conocer que este jueves 1 de enero de 2026 no hay servicio de la ciclovía de Bogotá.
“Esta cita imperdible con la bicicleta y otros modos de movilidad alternativa regresa el domingo 4 de enero de 2026, en sus horarios habituales de 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.”, detalló la entidad en sus redes sociales.
Por motivos de las celebraciones de inicio de año, tampoco habrá servicio en los puntos de Escuela de la Bici este 1 de enero, mientras que el resto de los siguientes días estará funcionando en su horario habitual.
“La Escuela de la Bici se toma un breve descanso por fin de año y vuelve con toda la energía para seguir formando ciclistas en 2026″, indicó el IDRD.
Recomendaciones para el tránsito y disfrute de la Ciclovía de Bogotá
- Los funcionarios del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) que prestan servicios en la ciclovía de Bogotá no solicitan elementos personales.
- Los funcionarios del IDRD que prestan servicios en la ciclovía de Bogotá no lo persuaden para que se desplace a lugares alejados.
- Los funcionarios del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) que prestan servicios en la Ciclovía de Bogotá no solicitan en ningún momento que entregue la bicicleta o que se la preste por algún motivo.
- Si usted identifica a personal con prendas institucionales del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) las cuales le ofertan cursos, promociones, elementos deportivos, entre otros, verifique la veracidad de la información, ya que estas campañas no se realizan sin autorización del IDRD.