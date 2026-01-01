Nación

Primer temblor de 2026 en Colombia: epicentro y magnitud del sismo de este 1 de enero

El movimiento telúrico se registró en horas de la madrugada.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

1 de enero de 2026, 11:08 a. m.
Nuevo temblor en Colombia.
Nuevo temblor en Colombia. Foto: allexxandarx - stock.adobe.com

El inicio de 2026 estuvo movido por un nuevo temblor que sacudió a Colombia este 1 de enero, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en sus redes sociales.

De acuerdo con la entidad, este sismo estuvo localizado a cuatro kilómetros del municipio de La Merced, en el departamento del Caldas, por lo que pudo sentirse en varias zonas de la región.

Último día del año estuvo movido: temblor sacudió a Colombia este 31 de diciembre de 2025

Lo sentimos en Medellín, suave, constante y largo”, dijo una usuaria de la red social de X identificada como María Andrea Fernández.

Mientras que otra cibernauta que aparece en su perfil como Diana Vanessa Arce, también reportó el temblor: “Si lo sentí, me despertó”. El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 2,7 con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Además, registró una latitud de 5.36 y una longitud de -75,56.

En vísperas de Año Nuevo también se registraron dos temblores en Colombia que fueron reportados en su momento por la entidad que monitorea la actividad sísmica en el país.

De acuerdo con el SGC, ese movimiento telúrico ocurrió sobre las 3:19 de la tarde de este 31 de diciembre de 2025, el cual estuvo localizado a cinco kilómetros del municipio de San Francisco, en el departamento del Putumayo.

La magnitud de este sismo fue de 3.2, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Además, registró una latitud de 1,17 y una longitud de -76,84.

Sismo temblor sismografo Colombia
Las autoridades se mantienen alerta ante estos temblores. Foto: Adobe Stock

Mientras que sobre las 8:17 del mismo 31 de diciembre, se registró otro temblor que tuvo como epicentro el océano Pacífico, con una magnitud de 2.8, y con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) dio a conocer que al momento no se registran afectaciones de personas ni estructuras por causa de estos temblores.

Noticias Destacadas