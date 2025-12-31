Nación

Último día del año estuvo movido: temblor sacudió a Colombia este 31 de diciembre de 2025

Este sismo ocurrió en medio de las celebraciones de fin de año.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

31 de diciembre de 2025, 11:26 p. m.
Las autoridades se encuentran monitoreando la situación.
Las autoridades se encuentran monitoreando la situación.

El último día del año estuvo movido en Colombia por un temblor que sacudió a gran parte del país, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en sus redes sociales.

De acuerdo con esta entidad, que se encarga de monitorear la actividad sísmica en el territorio nacional, este movimiento telúrico ocurrió sobre las 3:19 de la tarde de este 31 de diciembre de 2025.

Según el reporte sísmico, el temblor estuvo localizado a cinco kilómetros del municipio de San Francisco, en el departamento del Putumayo.

La magnitud de este sismo fue de 3,2, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Además, registró una latitud de 1,17 y una longitud de -76,84.

Las autoridades se mantienen alerta ante este nuevo temblor en Colombia que ocurrió en medio de las celebraciones de fin de año, cuando cientos de familias se preparan para recibir 2026.

Por fortuna, este sismo fue de baja magnitud, por lo que pocas personas reportaron al Servicio Geológico Colombiano haberlo sentido de manera leve.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) dio a conocer que al momento no se registran afectaciones de personas ni estructuras por causa de este temblor.

“Cuando la Tierra se mueve, nuestro trabajo garantiza información oportuna para orientar la toma de decisiones y proteger a las personas frente a emergencias derivadas de amenazas de origen geológico”, detalló el SGC en redes sociales.

