La empresa de energía de Bogotá estará realizando trabajos de mantenimiento o arreglos en las redes que suministran luz a la ciudad, por lo que algunos barrios de la capital se quedarán sin el servicio por un par de horas, de acuerdo con la programación de Enel Colombia. La Alcaldía enlistó las zonas afectadas para que las personas programen sus actividades.

Bogotá y municipios aledaños se quedan sin luz el jueves 12 de marzo: consulte los barrios que tienen cortes programados

De esta manera, estos son los barrios de Bogotá que se quedan sin luz el viernes 13 de marzo:

En la localidad de Bosa, el barrio Remanso Urbano (de la carrera 86 a la carrera 88 y entre la calle 82 Sur a la calle 84 Sur) se queda sin el servicio de energía desde las 7:45 de la mañana hasta las 4:45 de la tarde.

En la localidad de La Candelaria, el barrio Las Aguas (de la calle 15 a la calle 17 y entre la carrera 2 a la carrera 4) se queda sin luz a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

Enel Colombia tiene programado varios trabajos en redes de energía alrededor de la ciudad. Foto: Montaje SEMANA | X: @EnelColombia / Esteban Vega La-Rotta

En la localidad de San Cristóbal, en el barrio Canadá o Güira (de la calle 46 Sur a la calle 48 Sur y entre la carrera 2 Este a la carrera 4 Este) se suspenderá la energía entre las 8:15 de la mañana y las 12 del mediodía.

En Tunjuelito, en el barrio Nuevo Muzú (de la calle 51 Sur a la calle 53 Sur y entre la carrera 60 a la carrera 62) cortarán la luz desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

Recibo de la luz tendrá nuevo cobro en estas ocho localidades de Bogotá, confirmó Enel

En Usaquén, el barrio afectado es Bella Suiza (de la calle 127 a la calle 129 y entre la carrera 21 a la carrera 23), donde se suspenderá la luz a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

Y en la localidad de Usme, en los barrios El Bosque Sur Oriental Rural I, Barrio El Porvenir de Los Soches y El Uval Rural, no habrá energía en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde.

Los cortes están programados para horas de la mañana y parte de la tarde. Foto: Getty Images/iStockphoto

Municipios aledaños donde se suspenderá la luz el viernes:

En Soacha, el barrio Compartir Sector 3 (de la calle 17 Sur a la calle 20 Sur y entre la carrera 13 a la carrera 17), se quedará sin energía desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde.

En Funza, en el kilómetro 14 Tres Esquinas, se irá la luz desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde.

Y en Cajicá, en el Condominio Villa de los Pinos, sector Chuntame, habrá un corte de luz desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde.