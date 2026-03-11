Debido a varios trabajos de mantenimiento o reparaciones programados por la empresa de servicios público Enel Colombia, varios barrios de Bogotá se quedan sin luz este jueves 12 de marzo. La Alcaldía compartió las zonas afectadas y las horas donde se suspenderá el servicio para que las personas programen sus actividades.

Suspenderán el servicio de energía en varios barrios de Bogotá y municipios cercanos este miércoles, 11 de marzo

De esa manera, estos son los barrios que se quedan sin el servicio de energía el jueves 12 de marzo

En la localidad de Bosa, el barrio San Diego Bosa, que cubre de la carrera 79 a la 81 y las calles 75 sur a la 77 sur, no tendrá energía desde las 12 de la medianoche hasta las 8:30 de la mañana.

En La Candelaria, en el barrio La Catedral, de la carrera 4 a la 6 y de la calle 11 a la 13, se irá la luz desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

Los bogotanos enfrentan constantes cortes de luz en la semana. Foto: Getty Images

En Ciudad Bolívar, en el barrio Estrella del Sur, que cubre desde la carrera 17 a la 19 y entre las calles 69 sur a la 71 sur, se suspende la energía a partir de las 8:15 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

Recibo de la luz tendrá nuevo cobro en estas ocho localidades de Bogotá, confirmó Enel

En la localidad de Fontibón, en el barrio El Chanco II (de la carrera 127 a la carrera 129 y entre la calle 14 y la calle 16), se irá la luz desde las 8:30 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde.

Mientras que en el barrio Puerta de Teja (de la calle 24 a la calle 26 y entre la carrera 95 a la carrera 97) se irá la energía desde las 2 hasta las 5 de la tarde.

En Kennedy, en el barrio Providencia Occidental (de la carrera 69 a la carrera 71 y entre la calle 34 Sur y la calle 36 Sur), se suspenderá el servicio a las 7:30 de la mañana y vuelve a las 5:30 de la tarde.

Los cortes se deben a trabajos de Enel Colombia en redes de energía. Foto: Montaje SEMANA | X: @EnelColombia / Esteban Vega La-Rotta

En la misma localidad, en el barrio Providencia (de la carrera 26 a la carrera 28 y entre la calle 47 Sur y la calle 49 Sur), se suspenderá el servicio de la luz de las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde.

En Usaquén, los barrios afectados son Barrancas Oriental Rural, El Rocío Norte y San Patricio. En esos, se va la energía desde las 8 de la mañana y se reinstala a las 5 de la tarde.

Municipios donde se suspende la luz el jueves 12 de marzo

En Chía, en el sector Canelón y en el Centro Comercial Centro Chía, se irá la luz desde las 8:15 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

En Mosquera, de la calle 1 Sur a la calle 3 Sur y entre la carrera 3 a la carrera 5, se suspende el servicio desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde.