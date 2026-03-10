Cortes de luz en Bogotá

Suspenderán el servicio de energía en varios barrios de Bogotá y municipios cercanos este miércoles, 11 de marzo

Revise si en su barrio se irá la luz por varias horas.

Redacción Semana
10 de marzo de 2026, 9:57 p. m.
Varios sectores de la ciudad se quedarán sin energía
Varios sectores de la ciudad se quedarán sin energía Foto: 123rf

En Colombia, la empresa nacional de redes de energía realiza trabajos de reparación o mantenimiento en Bogotá que provocan cortes de luz en varios sectores de la ciudad, por lo que la Alcaldía anuncia con anticipación los lugares afectados cada día para que los ciudadanos puedan programar sus actividades sin mayores inconvenientes.

La administración distrital informó que el miércoles 11 de marzo habrá cortes de luz en los siguientes barrios:

En la localidad de Bosa, el barrio San Diego Bosa, que va de la carrera 79 a carrera 81 entre calle 75 Sur a calle 77 Sur, enfrentará cortes de luz desde las 12 de la medianoche hasta las 8:30 de la mañana.

En La Candelaria, el barrio La Catedral, que va de la carrera 4 a carrera 6 entre calle 11 a calle 13, se quedará sin luz a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

Los cortes de luz están programados para horas de la mañana. Foto: Montaje SEMANA | X: @EnelColombia / Esteban Vega La-Rotta

En Ciudad Bolívar, en el barrio Estrella del Sur (de la carrera 17 a carrera 19 entre calle 69 Sur a calle 71 Sur) se irá la luz desde las 8:15 a. m. hasta las 5 p. m.

En la localidad de Fontibón, en el barrio El Chanco II (de la carrera 127 a carrera 129 entre calle 14 a calle 16), se suspenderá el servicio desde las 8:30 a. m. hasta la 1:30 p. m. En la misma localidad, en el barrio Puerta de Teja (de la calle 24 a calle 26 entre carrera 95 a carrera 97), no habrá luz desde las 2 hasta las 5 de la tarde.

En Kennedy, el barrio Providencia Occidental (de la carrera 69 a carrera 71 entre calle 34 Sur a calle 36) enfrentará cortes de luz desde las 7:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. En el barrio Providencia (de la calle 25 Sur a calle 27 Sur entre carrera 67 a carrera 69)no habrá luz a partir de la 1 hasta las 5 de la tarde.

Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica de Medellín provocarán cortes temporales del servicio en algunos sectores de la ciudad.
Municipios aledaños también se quedan sin luz. Foto: Getty Images

En Tunjuelito, el barrio Samoré, que comprende las carreras 26 a la 28 y las calles 47 sur a la 49 sur, no tendrá luz entre las 8 a. m. hasta las 4:30 p. m.

En la localidad de Usaquén: los barrios Barrancas Occidental Rural, El Rocío Norte y San Patricio, no tendrán energía desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

Estos municipios aledaños a Bogotá enfrentarán suspensiones de energía el miércoles:

En Mosquera, de la calle 1 Sur a calle 3 Sur entre carrera 3 a carrera 5, cortarán la energía desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde.

En Chía, el Sector Canelón y el Centro Comercial Centro Chía, tendrán cortes desde las 8:15 a. m. hasta las 5 p. m.