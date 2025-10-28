Policía abatió a un presunto sicario tras ataque armado en el sur de Bogotá: hay dos heridos

Un nuevo ataque sicarial se registró en la tarde de este martes, 28 de octubre, en el barrio Holanda, localidad de Bosa, al sur de Bogotá. Según los primeros reportes, dos hombres que se movilizaban en moto dispararon contra un ciudadano en plena vía pública.

Varios uniformados que se encontraban a pocos metros del lugar habrían reaccionado de inmediato, iniciando un intercambio de disparos en el que uno de los presuntos sicarios fue abatido.

La víctima del atentado y, al parecer, un policía resultaron heridos y fueron traslados a un centro asistencial. Autoridades ya adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.