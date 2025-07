Las cifras de violencia contra las mujeres en Bogotá siguen en aumento. Así lo revelan los más recientes reportes de la Policía y del Instituto Nacional de Medicina Legal, recopilados por la concejal de Bogotá, María Clara Name , quien alerta por el panorama alarmante en lo corrido del 2025.

#EsNoticia | “Preocupante panorama de violencia contra las mujeres en Bogotá”: concejal María Clara Name. Violencia intrafamiliar y homicidios a la mujer aumento un 28% en el 2025 🗞️ @MariaClaraName ➡️ https://t.co/P0GKWsZnMy pic.twitter.com/7sCQwqhQaX

“Es lamentable y totalmente repudiable que hoy 94 mujeres sean víctimas de violencia intrafamiliar cada día. Y que, por hora, 4 mujeres sufran este tipo de agresión. Es muy preocupante que las más afectadas no solo sean mujeres adultas, sino también menores de edad ”, advirtió la concejal Name, quien ha venido haciendo seguimiento a estas cifras desde el cabildo distrital.

Aunque no se ha evidenciado un aumento significativo frente al año anterior, el Concejo de Bogotá insiste en mantener el seguimiento. “Este flagelo sigue creciendo, y muchas víctimas no denuncian por miedo a represalias o por la falta de credibilidad de sus testimonios”, agregó Name.