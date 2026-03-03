Bogotá

Prepárese para los cortes de luz en Bogotá: estos barrios se quedan sin energía el miércoles 4 de marzo

La empresa de energía hará trabajos de mantenimiento y arreglos en la ciudad, por lo que se irá la luz en varios barrios.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
3 de marzo de 2026, 8:33 p. m.
Estos son los barrios afectados por cortes de luz
Estos son los barrios afectados por cortes de luz Foto: Getty Images

Cada semana, la empresa del sector energético, Enel Colombia, lleva a cabo varios trabajos de mantenimiento o arreglos en Bogotá que requieren la suspensión de la luz en algunos sectores de la ciudad por un par de horas. Para que las personas programen sus actividades y estén al tanto de las operaciones, la Alcaldía de Bogotá detalló los barrios donde no habrá luz en miércoles.

Así puede pedir la reconexión del agua y la luz en Bogotá: datos que hay que tener en cuenta

Así las cosas, estos son los sectores donde habrá cortes de energía para la jornada del miércoles 4 de marzo:

En la localidad de Antonio Nariño, el barrio La Fragua, que va de la calle 17 Sur a calle 19 Sur y entre carrera 31 a carrera 33, se suspende el servicio desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

En Barrios Unidos, en el barrio Polo Club (de la calle 85 a calle 87 y entre carrera 26 a carrera 28), se irá la luz desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En el barrio San Fernando Occidental (de la carrera 58 a carrera 60 y entre calle 67 a calle 69) no habrá energía a partir de las 8:15 de la mañana hasta las 3 de la tarde.

Vehículos

Movilidad en Bogotá este martes, 3 de marzo: accidente vial detiene el tráfico en el occidente de la ciudad

Bogotá

¿Busca empleo en Bogotá? Unidad móvil llega a Kennedy con más de 8.600 vacantes y postulación gratuita

Bogotá

Feria de empleo exclusiva para mujeres en Bogotá este 4 de marzo: los requisitos para acceder a más de 200 vacantes disponibles

Bogotá

Caos en la autopista Sur: nueva obra genera retrasos en la vía Girardot-Bogotá

Bogotá

Alcalde Galán desmiente a Petro por comentario sobre nivel del embalse Chuza: “Presidente, no es cierto lo que usted dice”

Bogotá

Ojo al dato: ¿habrá ciclovía en Bogotá este domingo 8 de marzo en el marco de las elecciones?

Bogotá

Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este miércoles 4 de marzo y qué hacer para mitigar el impacto

Turismo

Firman nueva alianza para fortalecer el turismo multidestino en Colombia: estos son los detalles

Bogotá

¿Habrá acceso a los Cerros Orientales este fin de semana? Alcaldía de Bogotá anuncia lo que pasará con estos caminos por elecciones al Congreso

Finanzas

Trabajo sí hay en Bogotá: revise las 65 mil vacantes disponibles

Técnicos de EPM realizan labores de mantenimiento en la red eléctrica de Medellín, ocasionando cortes temporales del servicio en algunos sectores.
La Alcaldía especificó los barrios donde no habrá luz. Foto: Composición Semana/ Getty Images

En la localidad de Bosa, el barrio Bosa Nova El Porvenir, que está ubicado entre las calles 24 y 26 y entre las carreras 84 y 86, se irá la luz desde las 7:30 hasta las 11:30 de la mañana.

En Fontibón, el barrio Santa Cecilia (de la calle 24 a calle 26 y entre carrera 84 a carrera 86) no tendrá luz desde las 8:15 a. m hasta las 5:30 p. m.

El barrio La Pepita, en la localidad de Los Mártires, que comprende las calles 8 a la 10 y las carreras 22 a la 24, verá suspendido el servicio desde la 1 hasta las 5 de la tarde.

En Rafael Uribe Uribe, en el barrio Palermo Sur (entre la calle 50 Sur a calle 52 Sur y entre carrera 1 Este a carrera 3 Este) no habrá luz desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

x
Enel Colombia anunció el corte para los ciudadanos. Foto: Montaje SEMANA | X: @EnelColombia / Esteban Vega La-Rotta

En la localidad San Cristóbal, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde no habrá energía en el barrio Villa de los Alpes, ubicado entre las calles 31 Sur a la 36 Sur y entre las carreras 0 y la 2).

En Suba, los residentes del barrio Casablanca Suba Urbano se quedan sin luz desde las 8:15 a. m. hasta las 5 p. m. Y los residentes del barrio Estoril no tendrán luz desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

En la localidad de Usaquén, el barrio Tibabita, que va desde la carrera 7 a la 9 y entre la calle 185 a la 187, se queda sin luz de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

Por último, en Usme, los residentes del barrio El Mochuelo Oriental se quedan sin el servicio a partir de las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Más de Bogotá

Las autoridades han logrado un duro golpe contra una red dedicada a los accidentes de tráfico simulados, medida que evidencia una preocupación creciente por este tipo de estafas en diferentes regiones.

Movilidad en Bogotá este martes, 3 de marzo: accidente vial detiene el tráfico en el occidente de la ciudad

x

¿Busca empleo en Bogotá? Unidad móvil llega a Kennedy con más de 8.600 vacantes y postulación gratuita

Una convicción genuina por el valor de la mujer desde sus orígenes, que se ve materializada en la generación de oportunidades de trabajo y desarrollo de manera consistente para ellas, es una de las constantes de Eficacia.

Feria de empleo exclusiva para mujeres en Bogotá este 4 de marzo: los requisitos para acceder a más de 200 vacantes disponibles

La ampliación de la troncal de TransMilenio sobre la Autopista Sur, que beneficiará directamente a Soacha, registra un 66,64% de avance al 14 de noviembre de 2025.

Caos en la autopista Sur: nueva obra genera retrasos en la vía Girardot-Bogotá

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y el presidente Gustavo Petro.

Alcalde Galán desmiente a Petro por comentario sobre nivel del embalse Chuza: “Presidente, no es cierto lo que usted dice”

Este 8 de marzo se llevará a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional.

Ojo al dato: ¿habrá ciclovía en Bogotá este domingo 8 de marzo en el marco de las elecciones?

Corte de agua.

Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este miércoles 4 de marzo y qué hacer para mitigar el impacto

Recuperación del espacio público en Puente Aranda.

Nueva recuperación del espacio público en Puente Aranda: desarme de cambuches, incautación de armas y limpieza de andenes

Esta marihuana salió de los invernadores que existen en las zonas rurales de los municipios del norte del Cauca.

Concejo de Bogotá aprobó proyecto de acuerdo que prohíbe el consumos de sustancias psicoactivas en parques recreativos

Noticias Destacadas