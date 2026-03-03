Cada semana, la empresa del sector energético, Enel Colombia, lleva a cabo varios trabajos de mantenimiento o arreglos en Bogotá que requieren la suspensión de la luz en algunos sectores de la ciudad por un par de horas. Para que las personas programen sus actividades y estén al tanto de las operaciones, la Alcaldía de Bogotá detalló los barrios donde no habrá luz en miércoles.
Así las cosas, estos son los sectores donde habrá cortes de energía para la jornada del miércoles 4 de marzo:
En la localidad de Antonio Nariño, el barrio La Fragua, que va de la calle 17 Sur a calle 19 Sur y entre carrera 31 a carrera 33, se suspende el servicio desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.
En Barrios Unidos, en el barrio Polo Club (de la calle 85 a calle 87 y entre carrera 26 a carrera 28), se irá la luz desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En el barrio San Fernando Occidental (de la carrera 58 a carrera 60 y entre calle 67 a calle 69) no habrá energía a partir de las 8:15 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
En la localidad de Bosa, el barrio Bosa Nova El Porvenir, que está ubicado entre las calles 24 y 26 y entre las carreras 84 y 86, se irá la luz desde las 7:30 hasta las 11:30 de la mañana.
En Fontibón, el barrio Santa Cecilia (de la calle 24 a calle 26 y entre carrera 84 a carrera 86) no tendrá luz desde las 8:15 a. m hasta las 5:30 p. m.
El barrio La Pepita, en la localidad de Los Mártires, que comprende las calles 8 a la 10 y las carreras 22 a la 24, verá suspendido el servicio desde la 1 hasta las 5 de la tarde.
En Rafael Uribe Uribe, en el barrio Palermo Sur (entre la calle 50 Sur a calle 52 Sur y entre carrera 1 Este a carrera 3 Este) no habrá luz desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
En la localidad San Cristóbal, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde no habrá energía en el barrio Villa de los Alpes, ubicado entre las calles 31 Sur a la 36 Sur y entre las carreras 0 y la 2).
En Suba, los residentes del barrio Casablanca Suba Urbano se quedan sin luz desde las 8:15 a. m. hasta las 5 p. m. Y los residentes del barrio Estoril no tendrán luz desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
En la localidad de Usaquén, el barrio Tibabita, que va desde la carrera 7 a la 9 y entre la calle 185 a la 187, se queda sin luz de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
Por último, en Usme, los residentes del barrio El Mochuelo Oriental se quedan sin el servicio a partir de las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.