Bogotá tendrá una jornada marcada por nubosidad persistente y lluvias durante la tarde y la noche, con posibilidad de actividad eléctrica y temperaturas moderadas, según el pronóstico oficial.

El reporte también advierte precipitaciones ligeras en la madrugada del día siguiente y recomienda estar atentos a las condiciones del clima.

Durante la mañana, el pronóstico oficial indica cielo entre mayor y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco en la capital.

Esto significa que, aunque habrá presencia de nubes, las lluvias no serían predominantes en las primeras horas del día.

Las condiciones atmosféricas permitirán una jornada relativamente estable en la mañana, aunque con la posibilidad de cambios hacia el mediodía debido a la dinámica de los sistemas atmosféricos que influyen en la región Andina.

El boletín del Ideam-Idiger señala que en la tarde se esperan lluvias en amplios sectores de Bogotá, con las precipitaciones más intensas en el norte y occidente de la ciudad.

Las localidades con mayor probabilidad de lluvias fuertes son:

Suba

Usaquén

Barrios Unidos

Engativá

Kennedy

Fontibón

Bosa

En estas zonas no se descarta actividad eléctrica atmosférica, lo que implica la posibilidad de tormentas eléctricas acompañadas de lluvias intensas.

La temperatura máxima estimada para el día es de 18 °C, lo que mantiene a la ciudad en un rango frío para los estándares bogotanos, especialmente si se combina con lluvias y nubosidad persistente.

En horas de la noche, el pronóstico oficial indica cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco. Sin embargo, el Ideam advierte que no se descartan lluvias ligeras en el norte y oriente de la ciudad.

Estas precipitaciones nocturnas podrían ser intermitentes y de menor intensidad que las de la tarde, pero contribuyen a mantener la humedad del suelo y el riesgo de encharcamientos.

Lluvias en la tarde y cielo nublado marcarán el clima de hoy en Bogotá, con una temperatura máxima de 18 °C, según el pronóstico del IDEAM. Foto: Getty Images

Recomendaciones ante las lluvias en Bogotá: precauciones por tormentas, encharcamientos y frío

Aunque el pronóstico se centra en lluvias y nubosidad, el Ideam y el Idiger suelen señalar que este tipo de condiciones puede generar impactos asociados en la ciudad, como:

Encharcamientos y aumento del caudal en quebradas y canales.

Afectaciones en la movilidad por lluvias intensas en horas pico.

Riesgo de descargas eléctricas durante tormentas.

Descenso de la temperatura, especialmente en la noche y madrugada.

Además, el contexto nacional del boletín indica múltiples alertas por deslizamientos e inundaciones, lo que refuerza la importancia de monitorear las condiciones locales en la capital.

Por lo anterior, las autoridades recomiendan a los ciudadanos tener en cuenta las siguientes consideraciones: