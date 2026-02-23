Nación

Ideam pronostica cómo estará el clima en Medellín este lunes, 23 de febrero: habla de cielo nublado y día lluvioso

Conozca cómo estará el clima en la capital de Antioquia y prográmese de acuerdo a lo que pueda pasar.

Redacción Nación
23 de febrero de 2026, 6:41 a. m.
Lluvias en Medellín.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en Colombia a lo largo de este lunes, 23 de febrero.

En el caso de la ciudad de Medellín, se estima que se tendrá un día lluvioso con cielo mayormente nublado, que estará acompañado de precipitaciones de moderadas a localmente fuertes, especialmente en la tarde y noche.

Lluvias
Imagen referencia de lluvias en Colombia. Foto: Getty Images

De acuerdo con la institución, la temperatura máxima en este jornada será de 25 °.

Para el departamento de Antioquia, se prevé que por cuenta de la incidencia indirecta del frente frío, ubicado sobre las Antillas mayores y su interacción con otros sistemas atmosféricos, haya condiciones nubladas y precipitaciones de variadas intensidades, desde moderadas hasta localmente fuertes.

Medellín

Hombre acepta responsabilidad en el homicidio de un comerciante mexicano en Medellín: tendrá que pagar 18 años de cárcel

Medellín

Dos adultos y un menor fueron hallados muertos en una vivienda de San Roque, Antioquia: revelan hipótesis

Medellín

Tragedia en Bello, Antioquia: riña escolar dejó un menor muerto

Medellín

Cierres viales en Medellín para el fin de semana: horarios y vías alternas

Medellín

La psicóloga paisa que convirtió su tesis doctoral en la más amplia investigación sobre el ‘perreo’ en Colombia: estos son los detalles

Medellín

“Es una lucha a muerte, no hay descanso alguno”: Fico Gutiérrez explica las razones de la cancelación de su viaje a importante audiencia en EE. UU.

Medellín

Medellín rescató más de 150 toneladas de comida que iban a la basura y alimentó a miles de familias

Bogotá

Pronóstico del clima en Bogotá: lluvias intensas en la tarde y noche y descenso de temperatura

Nación

Pronóstico de lluvias fuertes y tormentas eléctricas en varias regiones del país para hoy 23 de febrero

Nación

Polémica: en libertad alias Leopoldo, negociador de las disidencias de las Farc al mando de Calarcá

Se vienen más lluvias por paso de nuevo frente frío: en estas zonas se prevé que caiga bastante agua

Además, se espera ingreso de humedad desde el hemisferio sur hacia el territorio nacional por la influencia de un sistema de alta presión y zonas de inestabilidad.

De esta forma, se indicará que continuará el mismo panorama de lluvias que se ha venido presentando en las últimas semanas en Medellín y que ha generado algunas emergencia.

De hecho, hace poco se registraron desbordamientos que inundaron por completo las calles, afortunadamente ninguna persona resultó afectada de gravedad, aunque se tuvieron que resguardar en sus hogares.

Se espera que estas condiciones climáticas se mantengan por lo menos hasta que finalice el mes de febrero, según las autoridades. Por lo mismo, se ha hecho un llamado a los ciudadanos para que incrementen las medidas de seguridad con el objetivo de disminuir cualquier riesgo.

El Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas horas: “Probabilidad de precipitaciones de variable intensidad”

El Ideam incluso una serie de recomendaciones para las personas ante la posibilidad de vientos fuertes o vendavales:

  • Buscar un refugio seguro.
  • No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas, ya que podrían ser objeto de descargas.
  • Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.
  • Asegurar y revisar el estado de los tejados y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.
  • Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumideros.

