Ideam pronostica cómo estará el clima en Medellín este lunes, 23 de febrero: habla de cielo nublado y día lluvioso

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en Colombia a lo largo de este lunes, 23 de febrero.

En el caso de la ciudad de Medellín, se estima que se tendrá un día lluvioso con cielo mayormente nublado, que estará acompañado de precipitaciones de moderadas a localmente fuertes, especialmente en la tarde y noche.

Imagen referencia de lluvias en Colombia. Foto: Getty Images

De acuerdo con la institución, la temperatura máxima en este jornada será de 25 °.

Para el departamento de Antioquia, se prevé que por cuenta de la incidencia indirecta del frente frío, ubicado sobre las Antillas mayores y su interacción con otros sistemas atmosféricos, haya condiciones nubladas y precipitaciones de variadas intensidades, desde moderadas hasta localmente fuertes.

Se vienen más lluvias por paso de nuevo frente frío: en estas zonas se prevé que caiga bastante agua

Además, se espera ingreso de humedad desde el hemisferio sur hacia el territorio nacional por la influencia de un sistema de alta presión y zonas de inestabilidad.

De esta forma, se indicará que continuará el mismo panorama de lluvias que se ha venido presentando en las últimas semanas en Medellín y que ha generado algunas emergencia.

Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images

De hecho, hace poco se registraron desbordamientos que inundaron por completo las calles, afortunadamente ninguna persona resultó afectada de gravedad, aunque se tuvieron que resguardar en sus hogares.

Se espera que estas condiciones climáticas se mantengan por lo menos hasta que finalice el mes de febrero, según las autoridades. Por lo mismo, se ha hecho un llamado a los ciudadanos para que incrementen las medidas de seguridad con el objetivo de disminuir cualquier riesgo.

El Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas horas: “Probabilidad de precipitaciones de variable intensidad”

El Ideam incluso una serie de recomendaciones para las personas ante la posibilidad de vientos fuertes o vendavales: