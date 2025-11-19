Suscribirse

Bogotá

Protesta en La Calera: estos son los puntos de concentración por manifestaciones de este miércoles 19 de noviembre

Los manifestantes advierten que la protesta podría ser indefinida.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

19 de noviembre de 2025, 10:52 a. m.
Vía a La Calera
Vía a La Calera. (Imagen de referencia). | Foto: Bogotá Tránsito

Líderes de la Veeduría de la Coalición Catastral anunciaron una protesta pacífica en el municipio de La Calera a partir de las 5:00 de la mañana de este miércoles 19 de noviembre.

De acuerdo con el anuncio, estas manifestaciones se realizarán debido al proceso de actualización catastral adelantado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Corporación Autónoma Regional (CAR), bajo convenio con la Alcaldía municipal.

Contexto: Advierten posible afectación de movilidad en Bogotá del 19 al 23 de noviembre, por marchas

“Mientras que el alcalde Juan Carlos Hernández no acceda a lo que se le solicita mediante el pliego de peticiones, la manifestación será indefinida”, dice el comunicado de la Veeduría.

Los principales puntos de concentración serán en las diferentes entradas de La Calera desde las 5:00 a.m.:

  • Entrada de La Calera, puesto de salud.
  • Vía Bogotá-La Calera, pasando el peaje de Patios.
  • Vía El Codito, en la vereda La Aurora Baja.
  • En la intersección de la vereda Márquez Triunfo.
Comunicado de la Veeduría de la Coalición Catastral.
Comunicado de la Veeduría de la Coalición Catastral. | Foto: API

No habrá paso intermitente a lo largo de la jornada en ninguno de los puntos donde se aglomere la comunidad. Solo se dispondrá el paso a vehículos de primeros auxilios, fuerza armada, camiones que abastezcan de alimentos al municipio y personas con citas médicas programadas con especialidades, cirugías o afines o personal de la salud. No habrá paso de vehículos particulares, transporte público, rutas, bicicletas o motos”, se lee en el anuncio.

La Veeduría envió un mensaje en general a comunidad debido a los problemas de movilidad que se puedan presentar para desplazarse hacia Bogotá o en otras zonas aledañas a La Calera.

Entendemos que podrán existir molestias frente a la manifestación, pero tenemos claro que esta problemática referente a la actualización catastral de La Calera es un daño que ahorita no vemos tan grande, pero si no nos blindamos para que se exijan las garantías suficientes, más adelante ya nadie podrá salvarnos de la catástrofe”, puntualiza el comunicado.

